我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國軍火藥原物料購案遭質疑，國防部長顧立雄（左）15日高分貝反嗆。(記者曾原信／攝影)
國軍火藥原物料購案遭質疑，國防部長顧立雄（左）15日高分貝反嗆。(記者曾原信／攝影)

台南馬桶商賣軍火引全民熱議，面對外界質疑，國防部長顧立雄像被點燃炸藥引線般高分貝反嗆：過去20年規定都一樣，只要能履約，「不管公司叫什麼名字，登記在哪裡」。先前馬防部被詐團入侵、劣跡斑斑業者承包海軍資安工程，都不見顧立雄發火；這回他的暴跳，令人好奇。

顧立雄的說法，其實背離經驗法則。工程會對政府標案投標商訂有資格標準，規定要有實績、財力規模等。若軍火採購可不論專業信譽，誰都可以代理，那些規定豈非刁難？1.25兆台幣（約400億美元）特別預算都還沒排入立院審議，國防部已一副不容質疑的姿態，難道軍購可隨便撒錢？

馬桶商、茶葉商、鞋店搶進軍火生意，都集中在南二都，比菜農轉作還容易。顧立雄否認招標量身訂做，強調20年來同規辦理。但民進黨在野時，痛批國民黨軍購透過「白手套＋掮客」裡應外合，抽佣圖利。而如今沿用舊制，卻是騰籠換鳥，難逃換自己人當白手套之嫌。

舊制是因應對外武獲不易，買賣雙方都設代理人，能拿到證明和貨源，並不意外。既是弊案溫床，綠營怎能理直氣壯沿用？

賴總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，積極備戰。股市熱炒軍火概念股，南二都也向「軍火城」產業升級。雖兵源不足，但小商人搶發軍火財，支持備戰；顧立雄理當開心，何必大發雷霆？

國防部 國民黨 民進黨

上一則

高虹安助理費案逆轉 法律模糊踩雷 無犯意成改判關鍵

下一則

財劃法「不副署」糟蹋國會 藍喊精準打擊反制賴皮巨嬰

延伸閱讀

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名
新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管

新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管
裝修公司承攬炸藥軍購 顧立雄：我不需要管包商名字與地址

裝修公司承攬炸藥軍購 顧立雄：我不需要管包商名字與地址
冷眼集／國防是門好生意？ 5.9億炸藥標案還附9億開口合約

冷眼集／國防是門好生意？ 5.9億炸藥標案還附9億開口合約

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友