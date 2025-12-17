「助理費屬補助費性質」 高虹安涉貪二審改判無罪將復職

官司改判 新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判刑7年4月，台灣高等法院昨改依偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。（本報資料照片）

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，昨逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高虹安感謝合議庭的判斷，並表示將盡速回到市長崗位。

高虹安二審改判後，高檢署研議提起上訴，各界預期她將投入2026連任之戰，新竹市也是藍白合指標區之一，官司仍可能是變數。

高虹安當初因被控要求助理回捐部分薪水當辦公室公積金，遭檢方以貪汙重罪起訴，一審以貪汙治罪條例中的利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權4年，隨即遭到停職，但二審改依使公務員登載不實罪判可易科罰金之刑。

高虹安在得知判決後說，尊重、感謝合議庭就事實判斷，將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位，持續承擔市民所託付責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉，未來她會以更謙卑、謹慎態度為竹市努力。

內政部 表示，依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職，將於收到復職申請書後依法辦理；依該法第78條，縣市長涉嫌貪汙治罪條例一審被判有罪者，停止職務，如經改判無罪，於任期屆滿前得准復職。新竹代理市長邱臣遠昨指出，市府已在第一時間責成相關局處，盡快完成相關交接與工作分配準備，也希望內政部能夠盡快通過高虹安市長的復職申請。

台北地院一審重判高虹安，批高位居立委要職，卻罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴。

高院 認為高虹安案不構成貪汙的理由，則是依立法院組織法的立法沿革，指助理費的相關立法目的與預算性質，屬「實質補助、彈性勻用」。另外，高院函詢立法院，立院函覆稱編列立委公費助理經費是補助立委問政需要，本質上屬立委補助費性質。

二審合議庭因此認為高虹安等人欠缺貪汙犯意。但高虹安實際給助理薪資台幣7萬元（約2223美元），卻向立法院申報台幣8萬元（約2540美元），構成刑法的使公務員登載不實罪。

高虹安外，高的前國會辦公室行政主任黃惠玟及前主任陳奐宇、前助理王郁文，分別被改判4月、2月、3月得易科罰金之刑，皆緩刑2年。前法務主任陳昱愷一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。