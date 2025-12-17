我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

「助理費屬補助費性質」 高虹安涉貪二審改判無罪將復職

台灣新聞組／台北17日電
官司改判 新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判刑7年4月，台灣高等法院昨改依偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。（本報資料照片）
官司改判 新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判刑7年4月，台灣高等法院昨改依偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。（本報資料照片）

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，昨逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高虹安感謝合議庭的判斷，並表示將盡速回到市長崗位。

高虹安二審改判後，高檢署研議提起上訴，各界預期她將投入2026連任之戰，新竹市也是藍白合指標區之一，官司仍可能是變數。

高虹安當初因被控要求助理回捐部分薪水當辦公室公積金，遭檢方以貪汙重罪起訴，一審以貪汙治罪條例中的利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權4年，隨即遭到停職，但二審改依使公務員登載不實罪判可易科罰金之刑。

高虹安在得知判決後說，尊重、感謝合議庭就事實判斷，將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位，持續承擔市民所託付責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉，未來她會以更謙卑、謹慎態度為竹市努力。

內政部表示，依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職，將於收到復職申請書後依法辦理；依該法第78條，縣市長涉嫌貪汙治罪條例一審被判有罪者，停止職務，如經改判無罪，於任期屆滿前得准復職。新竹代理市長邱臣遠昨指出，市府已在第一時間責成相關局處，盡快完成相關交接與工作分配準備，也希望內政部能夠盡快通過高虹安市長的復職申請。

台北地院一審重判高虹安，批高位居立委要職，卻罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴。

高院認為高虹安案不構成貪汙的理由，則是依立法院組織法的立法沿革，指助理費的相關立法目的與預算性質，屬「實質補助、彈性勻用」。另外，高院函詢立法院，立院函覆稱編列立委公費助理經費是補助立委問政需要，本質上屬立委補助費性質。

二審合議庭因此認為高虹安等人欠缺貪汙犯意。但高虹安實際給助理薪資台幣7萬元（約2223美元），卻向立法院申報台幣8萬元（約2540美元），構成刑法的使公務員登載不實罪。

高虹安外，高的前國會辦公室行政主任黃惠玟及前主任陳奐宇、前助理王郁文，分別被改判4月、2月、3月得易科罰金之刑，皆緩刑2年。前法務主任陳昱愷一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。

案件上訴期間，高院合議庭一度停審聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理後，高院繼續審理。高虹安除助理費案可能檢方持續上訴3審外，她遭旅美教授陳時奮提告誣告案，目前仍在最高法院審理中。

花籃祝賀 新竹市長高虹安助理費案二審宣判後，市政府市長室16日陸續收到支持者致贈...
花籃祝賀 新竹市長高虹安助理費案二審宣判後，市政府市長室16日陸續收到支持者致贈花籃。（記者黃羿馨／攝影）

高院 內政部

上一則

京華城案交鋒 柯文哲批北檢行政優勢 質疑背後有人指揮

下一則

兩岸企業家峰會登場 王滬寧：十五五規畫促兩岸經濟合作

延伸閱讀

新竹市長高虹安官司變化 牽動2026藍白合大局

新竹市長高虹安官司變化 牽動2026藍白合大局
卓榮泰不副署財劃法 強調「守護國家主權與安全」

卓榮泰不副署財劃法 強調「守護國家主權與安全」
高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了
高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」

高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友