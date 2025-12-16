我的頻道

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

記者程嘉文／台北16日電
針對國軍火藥原物料購案，國防部長顧立雄（左）15日列席立院外交及國防委員會報告並備詢。(記者曾原信／攝影)
針對國軍火藥原物料購案，國防部長顧立雄（左）15日列席立院外交及國防委員會報告並備詢。(記者曾原信／攝影)

針對福麥裝修公司承攬國軍炸藥採購，立院外交及國防委員會昨天邀國防部長顧立雄報告。顧立雄從會前受訪到場內答詢，都高聲強調過去20年均採同樣規定，只要有貿易商資格，能取得產地國輸出許可，按規定繳納押標金與履約保證金，產品品質通得過驗收，不需去管公司叫什麼名字、登記在什麼地方。顧答詢時，並多次與立委交鋒。

國民黨立委王鴻薇即質疑，公共工程會有「投標廠商資格與特殊或鉅額採購認定標準」的規定，廠商要有實績、人力等條件，國防部卻都不顧，難道是化外之民？

顧立雄說，採購重點是能否履約，以及如何維護國防部權益；包商投標時要繳納預算數3％的押標金，得標可退還押標金，另繳5％履約保證金，且需於180天內取得產地出口許可，貨物運抵台灣要經國軍專業單位的品質檢驗，廠商若無法通過這些關卡就會被解約，沒收保證金並停權。他強調，這是一翻兩瞪眼，比檢視廠商資本額與過去實績更重要。

軍備局長林文祥解釋，國軍早就有RDX生產線，但1.25兆元台幣不對稱戰力特別預算將製造大量彈藥，超過國內產能，因此提前部署，首度向外採購。至於威力更強的HMX炸藥，中科院長李世強說，以往曾數度外購。

包括民進黨沈伯洋等多位朝野立委都提到，為何以往的供貨商不來競標？顧立雄在國民黨立委馬文君追問下表示，HMX原生產國如今不批准出口，這次貨源是美國。李世強說，福麥確實有製造商SAE授權，但是否如其所云「10年獨家代理」，中科院不能代為背書。

馬文君說，福麥說RDX貨源不是中國、就是印度，前者當然不可能。顧立雄說，鬧出那麼大新聞，不確定印度是否會變卦。馬文君質疑，印度會怕中共嗎？「政府不是老說我們關係很好？」

國民黨立委吳宗憲說，國防採購重點是保衛國家，否則就算拿到債權憑證，戰備還是真空；所以工程會對鉅額採購設定很多條件，而非只求出了事可打贏官司。國民黨立委賴士葆說，外界很難不擔心像風電弊案一樣買空賣空，「你不介意廠商保證金全是向銀行借來的？」顧立雄回答：「我介意能否如期如質拿到貨品。」

民進黨立委陳冠廷也質詢，如果廠商無法交貨，即使開罰仍得不到所需物資，若有人故意要干擾台方建軍進程，怎麼辦？顧立雄說，如此顧慮無法完全排除，但本案究竟只是原料現貨；至於金流與人員資安，國防部都在查核。

此外，顧立雄也證實，美國原計畫援贈的4架MQ-9無人機已經取消，但他強調絕非川普政府要求「改送為賣」。他表示「涉及一些相關問題跟細節」，但基於台美軍事交流默契，無法公開說明。

