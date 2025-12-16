卓榮泰宣布不副署財劃法 嗆「若不滿可倒閣」 藍轟：比尹錫悅還獨裁

行政院長卓榮泰（中）表示，立法院再修版財劃法違憲，他依據憲法「不予副署」，並加註意見，捍衛憲政。（圖／取自行政院長卓榮泰臉書）

朝野攻防再激化，行政院長卓榮泰 昨下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；卓更揚言，若國會不滿可提不信任案倒閣制衡。賴清德 總統昨晚間也透過錄影對全民喊話，支持卓榮泰決定，呼籲立院撤回爭議法案，他願以合憲方式赴立院國情報告。

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，行政院27日提出覆議，12月5日遭立法院否決，依法總統最遲應在昨日公布法律。

不過，賴清德總統昨天上午舉行國政茶敘，要求「確保憲政體制完整」。國政茶敘結束後，卓榮泰回到行政院舉行「捍衛憲政秩序」記者會，直指財劃法修正案侵害行政權，審議過程違反公開透明，若施行會造成國家發展有無可回復的重大危害等三大理由，將依據憲法不副署。

卓榮泰說，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

賴清德昨晚也發布9分鐘錄影談話，除嚴厲批評濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅，更呼籲立法院即刻撤回爭議法案。賴強調，從財劃法、反年改法案，到最近的助理費除罪化議題，如果這些法案都通過且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。對於卓榮泰已經決定不副署，堅決阻止違憲亂政的法案生效，「我支持這樣的決定」。

國民黨 批評，賴總統、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，如今賴卓卻拒絕依法行政，對比南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，「比尹錫悅更獨裁」。

民眾黨團總召黃國昌也表示，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，不排除上街抗議。 民眾黨主席黃國昌（中）15日率民眾黨立委，在立法院議場門口表達對行政院不副署財劃法修正案之不滿，並表示不排除上街抗議。（記者曾原信／攝影）

對於府院就財劃法採取「政院不副署、法律不公布」，對各縣市衝擊巨大。台北市長蔣萬安昨批，此舉不符憲政原則；苗栗縣長鍾東錦更說，「政治應是妥協衝突，不是一直衝突下去，否則沒完沒了」。

對於外界批評政院濫用行政權，卓榮泰說，立法院可依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票；還說「被毀憲亂政的國會倒閣」，將是他畢生民主勳章。

國民黨立院黨團書記長羅智強說：「要提倒閣，請民進黨自己玩，倒了一個卓榮泰，還有千萬個卓榮泰，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒」。