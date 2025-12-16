卓榮泰宣布不副署財劃法 嗆「若不滿可倒閣」 藍轟：比尹錫悅還獨裁

我的頻道

台灣新聞組／台北16日電
行政院長卓榮泰（中）表示，立法院再修版財劃法違憲，他依據憲法「不予副署」，並加註意見，捍衛憲政。（圖／取自行政院長卓榮泰臉書）
朝野攻防再激化，行政院長卓榮泰昨下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；卓更揚言，若國會不滿可提不信任案倒閣制衡。賴清德總統昨晚間也透過錄影對全民喊話，支持卓榮泰決定，呼籲立院撤回爭議法案，他願以合憲方式赴立院國情報告。

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，行政院27日提出覆議，12月5日遭立法院否決，依法總統最遲應在昨日公布法律。

不過，賴清德總統昨天上午舉行國政茶敘，要求「確保憲政體制完整」。國政茶敘結束後，卓榮泰回到行政院舉行「捍衛憲政秩序」記者會，直指財劃法修正案侵害行政權，審議過程違反公開透明，若施行會造成國家發展有無可回復的重大危害等三大理由，將依據憲法不副署。

卓榮泰說，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

賴清德昨晚也發布9分鐘錄影談話，除嚴厲批評濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅，更呼籲立法院即刻撤回爭議法案。賴強調，從財劃法、反年改法案，到最近的助理費除罪化議題，如果這些法案都通過且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。對於卓榮泰已經決定不副署，堅決阻止違憲亂政的法案生效，「我支持這樣的決定」。

國民黨批評，賴總統、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，如今賴卓卻拒絕依法行政，對比南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，「比尹錫悅更獨裁」。

民眾黨團總召黃國昌也表示，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，不排除上街抗議。

民眾黨主席黃國昌（中）15日率民眾黨立委，在立法院議場門口表達對行政院不副署財劃...
對於府院就財劃法採取「政院不副署、法律不公布」，對各縣市衝擊巨大。台北市長蔣萬安昨批，此舉不符憲政原則；苗栗縣長鍾東錦更說，「政治應是妥協衝突，不是一直衝突下去，否則沒完沒了」。

對於外界批評政院濫用行政權，卓榮泰說，立法院可依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票；還說「被毀憲亂政的國會倒閣」，將是他畢生民主勳章。

國民黨立院黨團書記長羅智強說：「要提倒閣，請民進黨自己玩，倒了一個卓榮泰，還有千萬個卓榮泰，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒」。

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

