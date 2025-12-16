我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

京華城案言詞辯論／檢控圖利、收賄 柯文哲嗆「用臆測編故事」

記者王聖藜、林孟潔／台北16日電
台北地方法院15日審理京華城案及柯文哲政治獻金案，前台北市長柯文哲上午出庭後，中午步出法院。（記者林伯東／攝影）
台北地方法院15日審理京華城案及柯文哲政治獻金案，前台北市長柯文哲上午出庭後，中午步出法院。（記者林伯東／攝影）

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，昨天開始為期八天的辯論程序，首日由檢察官對柯涉圖利、收賄罪論告。檢方認為，柯為京華城量身打造方案，收了錢對威京集團主席沈慶京的請求照單全收，犯圖利、收賄罪；柯庭後批檢方用臆測編故事。

庭審昨傍晚結束，柯文哲步出法庭說：「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」隨後離去。依規畫，柯與律師團今會對檢察官的論告正式回擊。

柯文哲被控向沈慶京收賄1500萬元台幣部分，檢方表示，Excel檔是柯文哲的「帳冊」，有給錢的就是數字，且每一筆款都可驗證，帳冊私密性極高，並非黨工可以傳來傳去的資料，只有柯本人才知每筆內容；柯稱把金主傳喚到法庭作證是在政治迫害，但大多數金主是由沈慶京聲請傳喚。

圖利罪部分，檢察官表示，依據台北高等行政法院對京華城的判決，所謂120284平方公尺樓地板面積是「一次性」保障，沈慶京爭取回復，依都市計畫法申請容積獎勵，研議過程與結果違反法律保留原則，也違反平等原則。

檢方表示，柯文哲辯護人提出包括文華東方、南港輪胎工廠、南港工業區、亞灣、台北好好看等對照案，都有明確法律授權，唯獨京華城沒有，京華城細部計畫變更案，全國只有京華城可適用優惠。

柯文哲 民眾黨

上一則

新聞眼／賴不為勝敗負責 頻找「馬維拉」、「韓維拉」救援

下一則

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

延伸閱讀

京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼

京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼
京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告

京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告
柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條