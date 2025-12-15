賴總統想讓政院扮黑臉？ 學者：不副署 形同一票否決

我的頻道

記者張文馨／台北15日電
朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，行政院長卓榮泰15日將對外說明最終決策。(本報資料照片)
朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，行政院長卓榮泰15日將對外說明最終決策。(本報資料照片)

針對府院打算不副署、不公告，反制立法院通過的財劃法，文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，這形同承認政院有權「一票否決」，是威權、獨裁，非民主政治，此事表面上由行政院發動，實際上就是賴清德總統的意志；賴總統自己想做還要推給行政院長卓榮泰，比南韓前總統尹錫悅還不如。

對於行政權的反制，曲兆祥說，藍白若推動對卓榮泰的不信任案，讓總統順勢發動解散國會，等於政治自殺、遂了民進黨的意。當前在野黨立委手上最大籌碼就是明年度總預算案，更進一步還可修改預算法和審計法，只要預算沒過，日常政務也不能推動，比照美國聯邦政府關門制度，這樣的政治後果會從台灣延伸到美國。

曲兆祥指出，副署權的設計在於限制總統、而非立法院，是要讓政院可以抵抗總統可能的恣意妄為，如今要打破先例，被用來對抗立法權；若是給行政院長這個權力，等於承認政院有權一票否決，不符合民主政治和三權分立精神，成為獨裁和威權。

曲兆祥表示，眼前僵局表面上看是由行政院發動攻勢，實際上背後是總統意志，賴總統這麼做是把違憲的行動推給卓榮泰，相較之下，「賴總統還不如尹總統」。

東華大學退休教授施正鋒說，當前局面是賴總統想扮白臉，讓卓榮泰扮黑臉，請問今天董事會決定了，總經理可以說不要？他不認為賴總統想藉此換掉卓榮泰，更可能是逼迫國會改選，而在野黨也不是笨蛋。 

