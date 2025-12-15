我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭反制 鄭麗文：總統帶頭毀憲

台灣新聞組／台北15日電
府院拍板不副署財劃法修正案，國民黨主席鄭麗文（左）和民眾黨主席黃國昌14日同聲譴責，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨重大的憲政危機。(記者劉星君／攝影)
府院拍板不副署財劃法修正案，國民黨主席鄭麗文（左）和民眾黨主席黃國昌14日同聲譴責，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨重大的憲政危機。(記者劉星君／攝影)

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律，府院連日密集開會因應對策，據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，並在今天對外說明最終決策；此外，民進黨多次宣示年改不走回頭路，針對上周三讀的停砍公教年金法案，也不排除比照辦理。國民黨團幹部昨表示，若民進黨政府執意違法硬幹，上街頭將是必然選項。

本報系聯合報報導，賴總統昨在台南參加丹娜絲風災感恩會時說，放眼未來，面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣共同的責任；然而目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

賴總統並指出，財劃法的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5000多億元(台幣，下同)，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。

但對於府院砲火政治動作不斷，藍白陣營齊聲回擊。國民黨主席鄭麗文昨參加國民黨屏東縣黨部黨慶活動時表示，國會多數所通過的法案和預算行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的憲政手段既然窮盡，就應遵守憲法，而不是毀憲蠻幹；中華民國的領導人帶頭毀憲，這是非常重大的憲政危機，「這不是你耍流氓的地方，不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈能任由你來踐踏？」

國民黨立院黨團書記長羅智強昨說，賴總統與卓榮泰若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴總統恐將成為「台灣的（南韓前總統）尹錫悅」。

民眾黨主席黃國昌痛批，立法院三讀通過的法律案，行政部門竟可選擇不執行，台灣的民主憲政已經徹底崩壞，法治國原則也早已倒地不起，這不是憲政首例，而是台灣憲政災難，賴卓兩人將在憲政史上「留下永遠無法被抹去的烙印」。

台北中國時報報導，藍營重要人士指出，若民進黨政府真破壞憲政法制，走上街頭將成為在野黨重要反制手段。國民黨立委李彥秀表示，反制方式很多，包括召開國際記者會，向國際社會說明民進黨政府上任一年半來如何破壞民主法治，但相較之下，「街頭路線」才是最直接、也最具力量的選項。李彥秀回顧2020年反萊豬行動，當年成功號召5萬人走上街頭，不僅在國內引發回響，也對執政黨形成實質政治壓力。

府院拍板不副署財劃法修正案，民眾黨主席黃國昌14日批，賴清德總統與行政院長卓榮泰...
府院拍板不副署財劃法修正案，民眾黨主席黃國昌14日批，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨民主憲政的重大危機。(記者林俊良／攝影)

國民黨 民進黨 中華民國

上一則

新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

延伸閱讀

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲
賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你
換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎
北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽