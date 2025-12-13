我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

公教年金溯自去年停砍三讀 政院恐不照辦

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立院12日三讀通過年金停砍案，國民黨立委高喊「年金停砍、留住人才、國民黨團、說到做到」。（記者林伯東／攝影）
立院12日三讀通過年金停砍案，國民黨立委高喊「年金停砍、留住人才、國民黨團、說到做到」。（記者林伯東／攝影）

立法院昨天在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自2024年1月1日起不再逐年遞減。賴清德總統昨表示，年改絕對不能、也不該走回頭路；在野黨則高喊，停砍就是撥亂反正。

本報系聯合報報導，前總統蔡英文時期推動年金改革，2018年正式上路，退休公教人員年金所得替代率分10年逐年調降，從原本所得替代率最高75%、最低45%，逐年降至最高60%、最低30%為止；截至今年為止，公教所得替代率已降至66%。

立法院昨天上演表決大戰，不論「公務人員退休資遣撫卹法」或「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正案時，民進黨立委不敵藍白人數優勢，最後兩案都通過國民黨團的提案。

三讀條文指出，無論是條例公布前或退休生效者，退休所得替代率⼀律以2023年1月1日至12月31日的上限來認定，而自2024年1月1⽇不再逐年下降所得替代率。

為因應近年消費者物價指數上漲，三讀條文明定，當中央主計機關發布消費者物價指數，累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整；但當成長率為零或負數時，不予調整。

在野黨聯手通過年金停砍案，賴總統表示，為了台灣的下一代，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強渡關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度、確保退撫基金財務永續。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨高喊全面改革年金制度，結果只做半套，無視勞保2031年可能破產的危機，汙名化退休軍公教人員，動搖公務及教育體系的穩定，造成報考國考人數暴跌，更破壞政府與人民的信賴承諾。傅崐萁說，停砍公教年金，就是撥亂反正的第一步。

民眾黨團副總召張啓楷說，這次修正適用退休人員，也適用現任公教人員，請民進黨勿以錯誤消息製造對立、撕裂台灣。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，退撫基金將提早破產，現職公務員首當其衝，凸顯世代不公，且對社會其他職業也不公平。

台北中國時報報導，停砍公教年金案，民進黨已定調行政院「不副署、不執行都合憲」，賴清德總統也透過臉書指年改絕對不能走回頭路，會做最大努力研議一切可能作為；行政院長卓榮泰也喊，會以合法合憲途徑確保基金永續，顯示法案的執行已有變數。對此，在野黨痛批，若政院又給立院「大全餐」，覆議、釋憲甚至不執行，民意一定會制裁。

賴清德表示，不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。卓榮泰也指控，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

藍委吳宗憲直言，依法行政是政府義務，但民進黨走回人治時代，是大倒退。「對美國採購大手大腳，對國人卻斤斤計較。」

退休 民進黨 賴清德

上一則

賴罵完邀茶敘 藍委：該信哪版本總統

下一則

馬防部67人涉詐 中將指揮官火速被拔 詐團恐滲透本島部隊

延伸閱讀

公教年金停砍表決戰 藍：維護文官體制 綠：勿討好選民

公教年金停砍表決戰 藍：維護文官體制 綠：勿討好選民
高市「台灣有事」發言引中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見

高市「台灣有事」發言引中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見
政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰

政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰
財劃法覆議案8度遭封殺 在野嗆政院「當兒戲玩」

財劃法覆議案8度遭封殺 在野嗆政院「當兒戲玩」

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷