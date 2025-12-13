公教年金溯自去年停砍三讀 政院恐不照辦

立院12日三讀通過年金停砍案，國民黨立委高喊「年金停砍、留住人才、國民黨團、說到做到」。（記者林伯東／攝影）

立法院昨天在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休 資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自2024年1月1日起不再逐年遞減。賴清德 總統昨表示，年改絕對不能、也不該走回頭路；在野黨則高喊，停砍就是撥亂反正。

本報系聯合報報導，前總統蔡英文時期推動年金改革，2018年正式上路，退休公教人員年金所得替代率分10年逐年調降，從原本所得替代率最高75%、最低45%，逐年降至最高60%、最低30%為止；截至今年為止，公教所得替代率已降至66%。

立法院昨天上演表決大戰，不論「公務人員退休資遣撫卹法」或「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正案時，民進黨 立委不敵藍白人數優勢，最後兩案都通過國民黨團的提案。

三讀條文指出，無論是條例公布前或退休生效者，退休所得替代率⼀律以2023年1月1日至12月31日的上限來認定，而自2024年1月1⽇不再逐年下降所得替代率。

為因應近年消費者物價指數上漲，三讀條文明定，當中央主計機關發布消費者物價指數，累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整；但當成長率為零或負數時，不予調整。

在野黨聯手通過年金停砍案，賴總統表示，為了台灣的下一代，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強渡關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度、確保退撫基金財務永續。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨高喊全面改革年金制度，結果只做半套，無視勞保2031年可能破產的危機，汙名化退休軍公教人員，動搖公務及教育體系的穩定，造成報考國考人數暴跌，更破壞政府與人民的信賴承諾。傅崐萁說，停砍公教年金，就是撥亂反正的第一步。

民眾黨團副總召張啓楷說，這次修正適用退休人員，也適用現任公教人員，請民進黨勿以錯誤消息製造對立、撕裂台灣。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，退撫基金將提早破產，現職公務員首當其衝，凸顯世代不公，且對社會其他職業也不公平。

台北中國時報報導，停砍公教年金案，民進黨已定調行政院「不副署、不執行都合憲」，賴清德總統也透過臉書指年改絕對不能走回頭路，會做最大努力研議一切可能作為；行政院長卓榮泰也喊，會以合法合憲途徑確保基金永續，顯示法案的執行已有變數。對此，在野黨痛批，若政院又給立院「大全餐」，覆議、釋憲甚至不執行，民意一定會制裁。

賴清德表示，不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。卓榮泰也指控，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

藍委吳宗憲直言，依法行政是政府義務，但民進黨走回人治時代，是大倒退。「對美國採購大手大腳，對國人卻斤斤計較。」