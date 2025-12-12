我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

黑白集／推「助理費除罪化」修法 陳玉珍該撤案了

黑白集
立委陳玉珍（右）、立法院國會助理工會理事長李永誠（左二）、立法院國會助理工會監事會召集人王忠智（左一）針對「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」協商後，達成3點共識；立委陳玉珍步出協商會議室時，面帶笑容、揮手致意。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，主張立委可以統籌運用助理費，並免檢據核銷；此舉引發跨黨派國會助理不滿，已有兩百人連署抗議。院長韓國瑜收到國會助理工會陳情，也提醒修法不應損害國會助理權益，顯然認為修法內容未盡妥善。因情勢逐漸升高，陳玉珍若堅不撤案，將使藍營陷於不利境地。

陳玉珍自認提案有理，原因可能有幾：一、高虹安因少許助理費遭重判，民眾普遍認為不符比例原則；二、藍綠白三黨均有立委涉助理費案遭辦，她提案修法並非偏袒藍營；三、她自己明年可能參選金門縣長，所以亦非「自肥」。既問心無愧，所以她堅不撤案。

然而，修法有沒有正當性，不能只問「動機」是否純潔，還要看「手段」是否恰當，以及「結果」能否如願。高虹安微罪被重判固然可議，但陳玉珍的提案卻違反「公款公用」精神，並可能造成助理權益遭侵犯之虞，正當性便十分可議。何況，認為立委統籌處理助理費可免檢附單據，根本是在開倒車。

一個正當性不足的法案，不僅讓同黨立委難以為它辯白，甚至可能連累整個在野陣營推動其他法案的聲譽，絕不能輕忽以對。尤其，面對財劃法及特別國防預算的審查，民進黨正千方百計抹黑藍白陣營的合作。為了大局著想，陳玉珍還是趕快撤回法案吧！(轉載自聯合報)

