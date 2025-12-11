藍駁鄭習會門票說 「已發律師函」要求下架不實報導

我的頻道

記者鄭媁、特派記者陳政錄／台北—北京連線報導
國民黨文傳會主委吳宗憲10日在中常會後受訪，表示已發出律師函要求自由時報下架鄭習會門票說不實報導。（記者鄭媁／攝影）
國民黨文傳會主委吳宗憲10日在中常會後受訪，表示已發出律師函要求自由時報下架鄭習會門票說不實報導。（記者鄭媁／攝影）

自由時報日前報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。鄭麗文10日斥「整篇報導瞎編」，「九二共識、反對台獨就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外條件」。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，已發出律師函，要求自由時報下架相關不實報導。至於「鄭習會」是否確定在明年農曆年前會成行？吳宗憲說，目前完全沒有這樣的規畫，且歷任國民黨主席從未拿任何條件去交換任何事情。

鄭麗文昨出席歐洲十五國駐台代表午宴，她提到，自由時報日前刊登一篇子虛烏有的報導，可以編故事編成這樣，連「鄭習會」時程都幫她訂好了，甚至還煞有介事稱「條件說、門票說」。她向歐洲各國駐台代表鄭重澄清，整篇報導全部瞎編；更何況兩位副主席跟國台辦見面時，民進黨根本還沒提出國防特別預算，哪來條件說？「萊爾校長再度啟動謊言供應鏈」。

鄭麗文表示，兩岸有共同的願望，希望和平、和解，不需要有任何條件自我矮化，因為「九二共識，反對台獨足矣，就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外的條件」；馬政府八年的和平、穩定、繁榮，軍購也從來不會成為爭議。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上抨擊自由時報的報導是「無中生有」，指民進黨和有關媒體惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，司馬昭之心路人皆知。他說，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨和島內（指台灣）各政治團體、有識之士加強交流往來，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

