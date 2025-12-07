柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）今天分別在臉書貼出兩人合照。(取材自黃國昌臉書)

台灣民眾黨 前主席柯文哲 拋出「自動請纓住南部」，引發外界猜測柯有意南下參選市長，為「復仇」鋪路；民進黨 人士分析，柯看似衝著綠營而來，實際上是給藍營壓力，尋求議員合作空間；也有綠營人士認為，柯文哲是要將政黨重心從國會轉移至地方選舉，透過掌握議員提名鞏固黨權。

柯文哲日前與現任民眾黨主席黃國昌合體直播，討論黨內接班與2026地方選舉布局，柯詢問黃卸任立委後如何帶領民眾黨往下走，且黃自己要選、還要帶議員與立委，「我自動請纓要去住在南部」，黃國昌聽完立刻打斷說，「等一下，等12月言詞辯論做完」，為柯文哲復出埋下伏筆。

綠營地方人士分析，民眾黨在南部的基本盤很小，很難有爭取地方首長的實力，柯現階段若有意選縣市長，也不見得有好效果，而議員席次相對競爭，柯可能會借自身的聲量去為白營議員選舉布局，透過釋放南下訊息給藍營壓力，尋求合作空間，作為談判籌碼，但對民進黨基本盤不會有影響。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，柯文哲「請纓南下」釋放兩個訊息，其一是重新掌握黨權，當柯文哲官司纏身，黃國昌把民眾黨能量放在立院黨團與藍營的合作，政治能量也只蓄積在黃國昌個人身上，柯文哲出來後，自然會將民眾黨重心從國會黨團轉移到民眾黨中央。

鍾佳濱說，其二，對民眾黨來講，接下來的地方大選，最可能發揮的是議員選舉，柯文哲將透過對民眾黨議員的布局跟提名，鞏固自己的黨權。

除了對內鞏固黨權、瞄準議員提名，各界並質疑柯文哲有意給賴清德總統壓力。一名民進黨地方人士說，對民進黨南部傳統支持者來說，民進黨在立法院被欺負，如今柯文哲又要南下為藍白合布局，自然會感到威脅和壓力，反而促使綠營更加團結，是「正向的壓力」。

鍾佳濱則認為，談壓力對民進黨來說言之過早，因為地方議會還是以藍綠競爭為主，民眾黨與其對外開疆闢土，不如說是對內鞏固黨權或移轉政黨重心。