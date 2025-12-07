我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）今天分別在臉書貼出兩人合照。(取材自黃國昌臉書)
民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）今天分別在臉書貼出兩人合照。(取材自黃國昌臉書)

台灣民眾黨前主席柯文哲拋出「自動請纓住南部」，引發外界猜測柯有意南下參選市長，為「復仇」鋪路；民進黨人士分析，柯看似衝著綠營而來，實際上是給藍營壓力，尋求議員合作空間；也有綠營人士認為，柯文哲是要將政黨重心從國會轉移至地方選舉，透過掌握議員提名鞏固黨權。

柯文哲日前與現任民眾黨主席黃國昌合體直播，討論黨內接班與2026地方選舉布局，柯詢問黃卸任立委後如何帶領民眾黨往下走，且黃自己要選、還要帶議員與立委，「我自動請纓要去住在南部」，黃國昌聽完立刻打斷說，「等一下，等12月言詞辯論做完」，為柯文哲復出埋下伏筆。

綠營地方人士分析，民眾黨在南部的基本盤很小，很難有爭取地方首長的實力，柯現階段若有意選縣市長，也不見得有好效果，而議員席次相對競爭，柯可能會借自身的聲量去為白營議員選舉布局，透過釋放南下訊息給藍營壓力，尋求合作空間，作為談判籌碼，但對民進黨基本盤不會有影響。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，柯文哲「請纓南下」釋放兩個訊息，其一是重新掌握黨權，當柯文哲官司纏身，黃國昌把民眾黨能量放在立院黨團與藍營的合作，政治能量也只蓄積在黃國昌個人身上，柯文哲出來後，自然會將民眾黨重心從國會黨團轉移到民眾黨中央。

鍾佳濱說，其二，對民眾黨來講，接下來的地方大選，最可能發揮的是議員選舉，柯文哲將透過對民眾黨議員的布局跟提名，鞏固自己的黨權。

除了對內鞏固黨權、瞄準議員提名，各界並質疑柯文哲有意給賴清德總統壓力。一名民進黨地方人士說，對民進黨南部傳統支持者來說，民進黨在立法院被欺負，如今柯文哲又要南下為藍白合布局，自然會感到威脅和壓力，反而促使綠營更加團結，是「正向的壓力」。

鍾佳濱則認為，談壓力對民進黨來說言之過早，因為地方議會還是以藍綠競爭為主，民眾黨與其對外開疆闢土，不如說是對內鞏固黨權或移轉政黨重心。

民眾黨 柯文哲 民進黨

上一則

新聞評論／封小紅書顯示對青年沒信心 賴政府沒出息

延伸閱讀

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名
柯文哲直播復出：最怨賴清德把台灣弄得四分五裂

柯文哲直播復出：最怨賴清德把台灣弄得四分五裂
涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網
柯文哲政治獻金案提訴願 監院撤銷加重裁罰

柯文哲政治獻金案提訴願 監院撤銷加重裁罰

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減