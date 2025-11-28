我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

幕後／吳音寧感恩節婉拒台肥董事 21天前就已提出？

記者林新輝／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。(圖／聯合報系資料照片)
台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。(圖／聯合報系資料照片)

台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。據了解，11月4日台肥董事會選出張滄郎為新任董事長，3天後政壇就傳出吳音寧不會接董事，只想遠離政治是非之地。

台肥人事異動公告，「沉寂」21天的台肥董座風波再度浮上檯面。據熟悉農業部、農陣的人士指出，吳音寧人事案「從有到無」與2個因素脫不了關係：爭食台肥龐大的土地利益、民進黨派系大亂鬥。

知情人士透露，台肥人事案民進黨層峰在年中就告知吳音寧的父親總統府資政吳晟與吳音寧父女。吳音寧派任台肥董事，在媒體尚未曝光前，只有「極少數人」知情。一位深諳農業部生態的資深人士透露，從農業部先後2次發布吳音寧的「新聞稿」內容看，農業部很可能是「事前沒商量，事後被告知」，吳的布局在狀況外。

層峰打吳音寧牌，研判吳掌台肥，若能讓台肥土開發利益攤在陽光下檢驗，一如吳就任北農總經理「打菜蟲」深獲社會掌聲，不失是一張清新好牌。

「吳音寧上，李孫榮下」事情曝光，有2股壓力排山倒海撲來。一股是來自在野黨及輿論，主攻吳音寧在北農領導能力的短板和「大肥貓」負評，尤其後者被視為壓垮吳的稻草，吳晟為女抱屈，認為外界評論與事實不符。

另一股「倒吳勢力」，來自民進黨派系內部大亂鬥，農陣雖是「小英之友」，但確實與新系「走得很近」，核心成員與新系交好。黨內不滿新系占盡「好康」，藉社會壓力迅速集結，臨時殺出程咬金，改推可控管的張滄郎接台肥，包括董事會的召開時間都是「有計劃反撲」。

知情人士分析，從「內定」掌台肥到「被犧牲」只當董事、再到婉拒董事，應該有「一定程度的黨內大亂鬥」，吳音寧走人留下的一團謎團，真相可能石沉大海。

農業部 民進黨 感恩節

上一則

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦

延伸閱讀

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園
泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐

感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐
感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼