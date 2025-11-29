吳音寧辭台肥董事 農業部：不特別回應

台肥公司28日公告法人董事代表人異動，吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。（本報資料照片）

台肥公司昨公告法人董事代表人異動，農業部 代表董事吳音寧不再擔任台肥董事職務，異動原因註記為「本人婉拒」。新任代表人尚未確定；對於人事安排後續，農業部僅表示「不特別回應」。

台肥董座人事案引發關注。上月底台肥突然公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，外界推測她可能接任董事長，隨即引發輿論風波。未料11月4日翻盤，董事會推選台肥總經理張滄郎出任董座，吳音寧當天也未出席董事會。

吳音寧在董事會當天曾在臉書發文表示「大家的支持與鼓勵，我都收到了」真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前。」記者昨致電吳音寧了解請辭原因，但未獲回應。

回顧台肥這起人事風波，原台肥董事長李孫榮去年6月26日才接任董座，原本任期至2027年6月25日，甫上任1年多，卻突遭撤換，由吳音寧接台肥董事代表人，外傳將被安排空降年收入高達1500萬元的台肥董座。引爆在野黨抨擊，就連綠營內部也傳出不滿聲浪。最後吳音寧與台肥董座擦身而過。