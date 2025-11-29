核電可能重啟 藍委：蔡規賴不隨 神主牌大戰開打

我的頻道

台灣新聞組／台北29日電
核電再評估程序 製表／財經中心

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠的再運轉計畫預計明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計需1.5年至2年。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他的立場始終一致，立即展開最終處置場選址作業，想必國民黨也會同意金門烏坵可適合做最終處置點。藍委則批，「神主牌大戰」才剛要開始。

鍾佳濱昨表示，談及核電議題，更需要一併考量地方民意。鍾佳濱強調，自己的立場與八二三公投時立場一致，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢；過去選址小組將金門烏坵視為適合的最終處置點，既然國民黨支持核能，希望國民黨積極與金門鄉親溝通。

國民黨立委李彥秀說，台灣能源政策當中最關鍵的能源發電配比「蔡規賴不隨」，早就有跡可尋。民進黨重新擁抱核電不讓人意外。反核力量、民間團體以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

屏東縣長周春米昨說，雖然之前核三公投未通過，但仍有四百多萬人同意重啟，尊重這樣的民意，但安全是首要考量；核三廠所在地的恆春多數民意支持重啟，鎮長尤史經說，希望政府動作愈快愈好。

周春米說，昨天上午接到台電董事長曾文生的電話，說明目前台電已開始相關檢核程序，包括檢查核電重啟的安全性等，確定之後再送核安會，縣府尊重法令的規定，也尊重相關部會依法令規定所做的程序。

周春米強調，若核三要重啟，最重要的要求就是「安全、安全、再安全」，台電、經濟部要照相關法令規定做好檢核之後，再送核安會專家審查，必須要經科學驗證，以達到最核心的安全要求。

尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，世界先進國家仍在使用核電，相信只要經過安全程序把關，核三重啟的安全性絕對沒問題；牡丹鄉長潘壯志說，尊重國家政策，只要政府經過安全評估可以重啟核三，一定會支持。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，台灣人均碳排量高，空汙嚴重，不但影響健康，更不利於經濟發展，必須要貫徹「以核養綠」政策，可以德國經驗為範例，把核電當作替代過渡能源，等綠電發電超過整體發電量一半後再廢核也不遲。

他說，COP30氣候峰會近日於巴西落幕，台灣氣候變遷績效指標評比，居全球第59名，屬「非常低」的級別，表現遠落後日本、歐盟與美國；另外，台灣肺癌已居10大癌症之首，在亞洲地區的罹患率僅次於北韓，「這實在是國家的恥辱。」過多的碳排放也會影響台灣企業的競爭力，對台灣的經濟造成極大損失。

國民黨 民進黨 公投

