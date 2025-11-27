黑白集／滿腦台灣國 劉世芳好意思領中華民國內政部長薪水

內政部長劉世芳。(本報資料照片)

劉世芳可能是歷來最出軌的內政部 長。她不關心少子化問題，卻擔心「陸配」村里長滲透破壞國家；她不關心城鄉差距或貧富不均問題，卻要求全台幾百條「中正路」必須改名。政府最近發放《全民安全指引》遭許多人亂丟，劉世芳開口就罵：這些人有「公主病」、「王子病」。

一個不思考社會的和平發展，卻一心想著鬥爭、動輒指斥民眾的內政部長，劉世芳才是有「太后病」吧！花蓮學田陸配村長鄧萬華遭解職，經花蓮訴願會撤銷裁定，劉世芳仍不肯罷休。陸配在台參政權已經相當嚴格，鄧萬華由村民選出，具有民意基礎，內政部長能一聲令下就加以剝奪嗎？

何況，陸配本來就不適用《國籍法》20條。劉世芳卻強辯說，大陸如果不是「外國」，不就等於承認「台灣是中國的一部分」。如此解讀，顯示她的邏輯不及格。原因是：大陸不是「外國」，因為它和台灣「同屬中國的一部分」。劉世芳的特殊解讀，才是在矮化台灣。

劉世芳最大的心魔，就是「台灣國」。大罷免時，她高呼要讓賴清德 「當我們台灣國的主人」；這「主人」二字，把台灣民主踩在腳下。現在她歧視陸配、把對岸當外國、討厭中正路，恨不得把「中華民國 」改名「台灣國」。賴總統應讓她去當「台灣國籌委會」主委，別再領中華民國部長薪水了！