我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

黑白集／滿腦台灣國 劉世芳好意思領中華民國內政部長薪水

黑白集
內政部長劉世芳。(本報資料照片)
內政部長劉世芳。(本報資料照片)

劉世芳可能是歷來最出軌的內政部長。她不關心少子化問題，卻擔心「陸配」村里長滲透破壞國家；她不關心城鄉差距或貧富不均問題，卻要求全台幾百條「中正路」必須改名。政府最近發放《全民安全指引》遭許多人亂丟，劉世芳開口就罵：這些人有「公主病」、「王子病」。

一個不思考社會的和平發展，卻一心想著鬥爭、動輒指斥民眾的內政部長，劉世芳才是有「太后病」吧！花蓮學田陸配村長鄧萬華遭解職，經花蓮訴願會撤銷裁定，劉世芳仍不肯罷休。陸配在台參政權已經相當嚴格，鄧萬華由村民選出，具有民意基礎，內政部長能一聲令下就加以剝奪嗎？

何況，陸配本來就不適用《國籍法》20條。劉世芳卻強辯說，大陸如果不是「外國」，不就等於承認「台灣是中國的一部分」。如此解讀，顯示她的邏輯不及格。原因是：大陸不是「外國」，因為它和台灣「同屬中國的一部分」。劉世芳的特殊解讀，才是在矮化台灣。

劉世芳最大的心魔，就是「台灣國」。大罷免時，她高呼要讓賴清德「當我們台灣國的主人」；這「主人」二字，把台灣民主踩在腳下。現在她歧視陸配、把對岸當外國、討厭中正路，恨不得把「中華民國」改名「台灣國」。賴總統應讓她去當「台灣國籌委會」主委，別再領中華民國部長薪水了！

內政部 中華民國 賴清德

上一則

吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵

下一則

國台辦：金廈建橋實現「四通」 綠應支持

延伸閱讀

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項
新聞評論／綠委王義川寫「台灣國」 自證薪水小偷

新聞評論／綠委王義川寫「台灣國」 自證薪水小偷
陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事

陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事
新聞評論／準立委切結沒效力 立院是劉世芳說了算？

新聞評論／準立委切結沒效力 立院是劉世芳說了算？

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位