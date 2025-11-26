賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

台總統賴清德在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。(聯合報系資料照片)

賴清德 總統昨(26)天在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發軒然大波。總統府除澄清不該片面解讀「證實」中國2027攻台，更將賴清德臉書的原文改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨立委王鴻薇在臉書批評，總統公然造謠，把人民生命財產安全當政治操作的犧牲品，死不認錯的嘴臉，更愧對總統之位。

王鴻薇在臉書貼文表示，賴清德親自召開記者會與發文，宣布要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。但更讓人震驚的是，賴清德以元首之姿，直言「中國…同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」等語，明示對岸將於2027年侵台，這無疑對我國明年與國際經貿合作、投資，以及風中殘燭的國旅，產生打擊，最重要的是，對於國軍內部的壓力，更是難以想像。

王鴻薇表示，就在媒體按照賴清德總統原文報導引起軒然大波後，府院才知道真的出大事，總統府發言人郭雅慧於晚間強調，這是錯誤的片面解讀。然而，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」。顯然，總統府嘴巴不認錯，但是也自己知道這樣的發言茲事體大，許多早跟著轉貼賴清德文的側翼都來不及改。

王鴻薇表示，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。賴清德與總統府居然讓這樣的發言與文章出來，要向全國人民道歉都來不及，還膽敢牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

無獨有偶，賴清德臉書昨天一早貼文，透露他以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書「華盛頓郵報」。但臉書貼文一度將原文連接註明為「專訪」，事後又改為「投書」。

由於中央社上個月才根據外交部新聞稿，「有關美國《時代》雜誌（TIME）的報導將賴清德總統稱為『魯莽的領導人』撰稿，事後澄清是學者「投書」而非時代雜誌的「新聞報導」，並懲處相關人等。國民黨立委徐巧芯就質疑，非常奇怪，一篇投書卻說專訪，意見投書還是專訪，要講清楚。

