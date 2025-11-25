我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

吳怡農指民進黨與社會脫節 嗆黨內操盤手搞砸大罷免

台灣新聞組／台北25日電
表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農在臉書發文，盼民眾支持他選台北市長。(本報資料照片)
表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農在臉書發文，盼民眾支持他選台北市長。(本報資料照片)

表態有意願參選明年台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農昨在臉書發文，強調自己具有三個特點包含看見台北市問題、重現「小英成績」、持續學習強化社會對話等。但黨內有雜音，認為他不適合挑戰市長大位。吳怡農昨接受節目專訪時怒嗆黨內操盤手與名嘴，如果他們真的這麼會選，今夏大罷免不會有這樣的結果。

吳怡農是新潮流大老吳乃仁的侄子，其父吳乃德是台灣民間真相與和解促進會發起人，同樣隸屬新潮流。吳怡農2020年投入台北市立委選戰，又參加2023年補選立委，兩次選舉皆失利，被質疑與基層連結不夠深。

本報系聯合報報導，吳怡農強調，2023年補選結果讓大家對他有疑慮，但事情證明「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先，輸在中山區的投票率比松山區低了 10個百分點，表示他與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為他沒有機會而沒有出來投票。

吳怡農說，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期讓他所學到，面對北市選戰，會持續與社會對話，盡可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

另據台北中國時報報導，吳怡農昨受訪談到2023年補選時，僅以5000票落敗，並非他選得不好，而是外界分析錯誤。他認為，中山、松山是台北縮影，藍大於綠是選民結構現實。選舉訴求必須理性，不能靠挑動對立。他透露，那場選舉曾經長期領先，只是自己錯在沒有及早向媒體和支持者說明策略。

他提到，從大罷免可以清楚看到，雖然催出6成投票率，「結果卻是不同意票大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的，「他們可能太久沒有去了解、或者不願意去看清楚台北市選民結構，這會是危機。」

報導說，吳怡農指出，當時有些資深媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多。他認為，「傳統的政黨」已經跟社會大眾有一些脫鉤了。節目主持人立刻直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。

罷免 投票 民調

上一則

啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好

下一則

黑白集／范冰冰奪金馬 兩岸影視交流能就此破冰？

延伸閱讀

台南市長民調 謝龍介超前林俊憲、落後陳亭妃

台南市長民調 謝龍介超前林俊憲、落後陳亭妃
黑白集／地方有事中央有事 財劃法修正應跳脫本位

黑白集／地方有事中央有事 財劃法修正應跳脫本位
拚2026北市長 吳怡農稱蔣萬安「nice guy」…但還不夠

拚2026北市長 吳怡農稱蔣萬安「nice guy」…但還不夠
藍+白支持度超過綠9.4個百分點 游盈隆：綠嚴重警訊

藍+白支持度超過綠9.4個百分點 游盈隆：綠嚴重警訊

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

2025-11-23 20:17

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…