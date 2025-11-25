吳怡農指民進黨與社會脫節 嗆黨內操盤手搞砸大罷免

表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農在臉書發文，盼民眾支持他選台北市長。(本報資料照片)

表態有意願參選明年台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農昨在臉書發文，強調自己具有三個特點包含看見台北市問題、重現「小英成績」、持續學習強化社會對話等。但黨內有雜音，認為他不適合挑戰市長大位。吳怡農昨接受節目專訪時怒嗆黨內操盤手與名嘴，如果他們真的這麼會選，今夏大罷免 不會有這樣的結果。

吳怡農是新潮流大老吳乃仁的侄子，其父吳乃德是台灣民間真相與和解促進會發起人，同樣隸屬新潮流。吳怡農2020年投入台北市立委選戰，又參加2023年補選立委，兩次選舉皆失利，被質疑與基層連結不夠深。

本報系聯合報報導，吳怡農強調，2023年補選結果讓大家對他有疑慮，但事情證明「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先，輸在中山區的投票 率比松山區低了 10個百分點，表示他與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為他沒有機會而沒有出來投票。

吳怡農說，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期讓他所學到，面對北市選戰，會持續與社會對話，盡可能地擴大支持，同時衝刺民調 ，提供選對會徵召提名的科學依據。

另據台北中國時報報導，吳怡農昨受訪談到2023年補選時，僅以5000票落敗，並非他選得不好，而是外界分析錯誤。他認為，中山、松山是台北縮影，藍大於綠是選民結構現實。選舉訴求必須理性，不能靠挑動對立。他透露，那場選舉曾經長期領先，只是自己錯在沒有及早向媒體和支持者說明策略。

他提到，從大罷免可以清楚看到，雖然催出6成投票率，「結果卻是不同意票大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的，「他們可能太久沒有去了解、或者不願意去看清楚台北市選民結構，這會是危機。」

報導說，吳怡農指出，當時有些資深媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多。他認為，「傳統的政黨」已經跟社會大眾有一些脫鉤了。節目主持人立刻直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。