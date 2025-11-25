我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者

記者周嘉茹、黃婉婷／綜合25日電
國民黨主席鄭麗文（中）率黨職人員赴慈湖及頭寮謁陵。（記者周嘉茹／攝影）
國民黨主席鄭麗文（中）率黨職人員赴慈湖及頭寮謁陵。（記者周嘉茹／攝影）

昨日是國民黨創黨131年黨慶，黨主席鄭麗文前往桃園大溪慈湖與頭寮謁陵。鄭麗文率團隊向已故總統蔣中正、蔣經國致敬，她痛批當前執政的民進黨是「台灣民主最大的破壞者」，強調國民黨必須延續保護台灣民主的政治力量。

鄭麗文昨高舉鮮花向兩蔣致敬。鄭麗文指出，蔣中正先生領導的北伐、抗日與國共內戰，三場戰爭決定當代中國的命運；過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國，保衛台灣，今日她希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。

鄭麗文也提到，蔣經國先生是在台灣不分黨派，備受推崇最重要的政治領袖；他推動十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，布局台灣經濟轉型，向高科技發展，創造今天的護國神山，後來更解除戒嚴，推動台灣和平民主轉型。

鄭麗文表示，當初推動十大建設、高科技產業、民主轉型都不被看好，今天有安居樂業的經濟成果、民主法治的制度，要感謝蔣經國先生，她也希望自己對2300萬人有利的事情，無須遲疑，更不用畏縮。她說，台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天的執政黨民進黨，對台灣民主最大的破壞者也是民進黨，過去近十年民進黨侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法獨立，藐視國會尊嚴，行政擅權專斷，所作所為嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石。

鄭麗文批評，好不容易的民主成就，一點一點毀在民進黨手裡；民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，地緣政治民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣產業、經濟面臨嚴峻挑戰。她強調，在兩蔣陵寢前祈願，中華民國在各項艱難處境中，國民黨能繼續成為保護台灣的民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定的政治力量。

民進黨發言人韓瑩回應表示，鄭麗文日前稱俄羅斯總統普亭不是獨裁者的荒謬言論，造成國際笑話，台灣社會仍記憶猶新。韓瑩反批鄭麗文先是歌頌獨裁者、戰爭侵略者，後又唱和中共、悼念共諜吳石，敵我不分，淪統戰幫凶；對於一個認為普亭不是獨裁者、屢屢與自由民主唱反調的人而言，似乎不適合與其討論民主這件事。

