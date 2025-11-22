公地放領重啟 賴清德稱4445人受惠 傳為明年選戰提前布局

賴清德總統（中）21日赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形。有意角逐縣長的立委黃秀芳（左二）及陳素月（右）等人陪同。(記者黃仲裕／攝影)

賴清德 總統昨到彰化縣溪州鄉，宣布將重啟公地放領政策，初估全國有4445人符合資格，要把數代承租、實際耕種的土地交給農民。內政部 長劉世芳表示，全國14縣市有可放領公地，內政部已成立「公地放領審議會」，今年底前相關縣市將成立公地放領工作小組推動。

公地放領政策「塵封」許久，賴政府如今重啟這項政策，是為了確保農地農用、環境保育、土地正義等；雖然公地放領是「立意良善」的政策，但由於設下放領土地必須是1976年9月24日以前已與政府訂約承租至今等條件，實務上如何「認定」，是否可能在追求土地正義的同時衍生「分配不正義」的新問題，相關單位的配套作法與執行層面都必須高度謹慎。

賴總統昨天到公地承租面積大戶的溪州鄉濁水溪堤防內的榮光村公地道路旁宣講，民進黨 立委陳素月、黃秀芳、多名承租公地地主到場。承租公地的榮光村長鄭章廷等人送上紅心芭樂，賴總統說，經過一年多、100場會議才能來溪州，要拿到芭樂不簡單，以後會常來。

賴總統指出，1976年9月24日前已合法取得耕種權利，迄今仍承租、符合國有耕地放領實施政策辦法，全國有4445人符合資格。

內政部指出，目前已成立審議會積極推動，估計有近2000公頃土地將納入清查放領土地的範圍，要把土地還給真正耕作者。

內政部表示，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地二類，放領土地必須是1976年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

此外，賴總統昨也提及勞保議題，他表示，大家擔心勞保破產，政府會負責到底，有必要會再撥錢，「國家多久，勞保基金就多久」，農保現在不必走到最後也能請領。

賴總統強調，政府照顧農民及勞工等各行各業，不同黨沒關係，但同一個國家就好，面對外來威脅不要驚慌，「如果團結，別人就不敢看輕我們，如果不團結，他們就會各個擊破」，希望大家不要被分化。

黨政人士表示，立法院藍綠都支持，重啟公地放領政策可以說是在立法院有高度共識的民生議題，讓政策重啟事半功倍，更有助力。

國民黨立委黃建賓說，公地放領就是希望讓實際耕種的農民，能夠成為土地所有權者，而不是世代只能當佃農，該政策是由上而下的權責，中央不能把壓力丟給地方政府，應全面檢視現行規範，並匯集地方意見，持續推動公地放領，還給實際耕作的農民公道，實現土地正義。

賴政府上台一年多來，朝野嚴重對立導致政局紛亂。如今，府院更加重視選民重視的民生、經濟議題，逐步調整施政節奏，傳是提前為了明年選戰布局。一般認為，當前民進黨執政滿意度不高的情況下，明年選舉對藍白較為有利；然而，民進黨執政，擁有龐大行政資源，加上綠營向來擅長打選戰，在野黨輕忽不得。尤其，當綠營將目光瞄準民生政策，如果藍營還陷入兩岸等政治性議題泥淖，將更不利爭取民意青睞。