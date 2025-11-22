新聞眼／不懂法理的內政部長 就修法讓她懂

具有陸配身分的村里長，內政部長劉世芳堅持應解職。（本報資料照片）

「憲法位階高於法律」、「特別法優先於普通法」，是大學一年級法學緒論就會教到的法律ABC。不過中華民國 的內政部 長劉世芳竟似完全不知道這樣的基礎常識，仍堅持將具有陸配身分的村里長解職，甚至在村里長打贏訴願後，還是決定將錯就錯、一錯到底，令人不可思議。

關於陸配能否擔任民選公職，從2023年民眾黨欲提名具有陸配身分的徐春鶯為不分區立委時，就已開始。2024年底，內政部開始「清算」具陸配身分的民選公職，第一個是已卸任的南投縣議員史雪燕，接著陸續又有數名村里長也遭解職。其中被解職的花蓮富里鄉學田村前村長鄧萬華提起訴願，花蓮縣訴願委員會決議撤銷其解職處分。

不過，對這個決定，內政部長劉世芳仍堅持「國籍法沒有解釋空間」，認為應予以解職。劉世芳所持的「國籍法」規定，主要是針對其中第20條，民選公職「就（到）職之日起1年內，應完成喪失該國國籍及取得證明文件」，而陸配雖然取得中華民國國籍，卻並未「放棄中華人 民共和國國籍」，所以無法擔任民選公職。但如此解釋，不僅違反了憲法並未定義為「兩國」的「憲法最優位原則」，也違反了大陸地區人民適用屬於特別法的「兩岸人民關係條例」的「特別法優先於普通法」的原則。

而且撇開這兩點，在實務上，依據中國大陸的國籍法，主動放棄中華人民共和國國籍必須符合「外國人的近親屬」、「定居在國外」者，或者「有其他正當理由」。一如中華民國憲法增修條文未將兩岸視為兩國關係，對岸亦不承認中華民國是「外國」，任何大陸人士要取得中華民國國籍，當然都不可能「放棄中華人民共和國國籍」，甚至可能連提出申請，都被視為認同「台獨」或「兩國論」。這是內政部想要看到的嗎？

因此無論從任何角度看，內政部的主張都沒有任何道理可言。但要說這是劉世芳「不知法」，恐也不盡然，更主要的原因，恐怕是劉世芳意欲藉此作為挑起反中、仇中情緒，並強化其台獨政治立場。政府這種「裝睡叫不醒」的法治觀念，近幾年並不罕見。

既然劉世芳裝作連法理都看不懂，那麼在野黨就應該盡速修法，直接把大陸地區人民不適用國籍法的文字納入國籍法中。既然看不懂「憲法優於法律」、「特別法優於普通法」，法理上的「從優從新」原則，總不會再看不懂了吧？