新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

行政院通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰希望立法院盡快排審處理。（記者胡經周／攝影）

朝野財劃攻防端上檯面，行政院長卓榮泰 上火線說明行政院版財劃法修正草案重點，對地方釋出的財源比財長提出的數字還多了319億元（台幣，下同，約10.2億美元），已相當接近國民黨 版；對照卓榮泰日前的「迎戰說」，看來是演過頭了，民進黨 真正在打的算盤其實只是「削藍白補綠」而已。但不管藍綠白，都是自己國人，都要照顧，卓榮泰一開始就擺出戰狼態勢，並無必要。

20日行政院通過院版財劃法修正草案，卓榮泰說，政院版挹注地方財源上看1兆2002億元，再創新高，包括統籌稅款8213億元、一般性補助（扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施）1421億元、計畫型補助維持2368億元；卓強調，面對立院可能拒絕、要求重編等，「無法接受」。

卓榮泰掀開政院的底牌，比日昨財長莊翠雲提出的數字確實更讓地方開心。沒想到才隔一天，數字又變了，卓榮泰對地方再加碼319億元，以明年總預算3兆350億元來說，地方財源已達39.54%，距離上周三讀通過的國民黨版財劃法的40%，僅有些微差距。換句話說，國民黨版財劃法也不是難如登天。這就讓人看不懂，卓榮泰近來的全面迎戰，到底是在演那齣？

值得觀察的是，政院拿出修法版本後，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱馬上附和，指立法院去年修財劃法，在野喊話送出政院版，其實朝野過去存在默契，「都是以政院版作為最終版本討論」。但如果政院版對地方釋出財源和國民黨版差不多，政院再提版本，鍾又說以政院版為最終版本，意欲為何？

魔鬼總藏細節裡，卓榮泰提出的統籌稅款比財長多661億元，這是重點所在。行政院版本就是要水平重分配，美其名滿足地方基本財政收支差額及搭配財源保障機制，以財政努力及基本建設需求兩大類指標進行分配，前者納入土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值。說穿了，就是要做大綠營縣市的餅，南二都預料將是最大的獲益者。

至於一般性與計畫型補助款從3807億元減至2809億元，一方面是地方財源增加，事權調整；另一面也要避免再發生違法統刪及補助送審的疑慮，九合一選舉在即，民進黨也不想再冒風險，當然有選舉考量。

只是，依去年立院三讀通過的財劃法，中央與地方的稅收分配比例改為60／40，中央要多分配3753億元的稅收給地方。日前三修財劃法，比例依舊維持，卓榮泰提出給地方的財源也達總預算的39.54%，與國民黨版本僅差138億元，卓榮泰要拿水平分配調整來換「一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均」，就來好好講，輕率說要全面迎戰、拒絕重編預算，把藍白縣市當敵人，對民進黨到底有什麼好處？