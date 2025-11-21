我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰希望立法院盡快排審處理。（記者胡經周／攝影）
行政院通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰希望立法院盡快排審處理。（記者胡經周／攝影）

朝野財劃攻防端上檯面，行政院長卓榮泰上火線說明行政院版財劃法修正草案重點，對地方釋出的財源比財長提出的數字還多了319億元（台幣，下同，約10.2億美元），已相當接近國民黨版；對照卓榮泰日前的「迎戰說」，看來是演過頭了，民進黨真正在打的算盤其實只是「削藍白補綠」而已。但不管藍綠白，都是自己國人，都要照顧，卓榮泰一開始就擺出戰狼態勢，並無必要。  

20日行政院通過院版財劃法修正草案，卓榮泰說，政院版挹注地方財源上看1兆2002億元，再創新高，包括統籌稅款8213億元、一般性補助（扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施）1421億元、計畫型補助維持2368億元；卓強調，面對立院可能拒絕、要求重編等，「無法接受」。

卓榮泰掀開政院的底牌，比日昨財長莊翠雲提出的數字確實更讓地方開心。沒想到才隔一天，數字又變了，卓榮泰對地方再加碼319億元，以明年總預算3兆350億元來說，地方財源已達39.54%，距離上周三讀通過的國民黨版財劃法的40%，僅有些微差距。換句話說，國民黨版財劃法也不是難如登天。這就讓人看不懂，卓榮泰近來的全面迎戰，到底是在演那齣？

值得觀察的是，政院拿出修法版本後，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱馬上附和，指立法院去年修財劃法，在野喊話送出政院版，其實朝野過去存在默契，「都是以政院版作為最終版本討論」。但如果政院版對地方釋出財源和國民黨版差不多，政院再提版本，鍾又說以政院版為最終版本，意欲為何？

魔鬼總藏細節裡，卓榮泰提出的統籌稅款比財長多661億元，這是重點所在。行政院版本就是要水平重分配，美其名滿足地方基本財政收支差額及搭配財源保障機制，以財政努力及基本建設需求兩大類指標進行分配，前者納入土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值。說穿了，就是要做大綠營縣市的餅，南二都預料將是最大的獲益者。

至於一般性與計畫型補助款從3807億元減至2809億元，一方面是地方財源增加，事權調整；另一面也要避免再發生違法統刪及補助送審的疑慮，九合一選舉在即，民進黨也不想再冒風險，當然有選舉考量。

只是，依去年立院三讀通過的財劃法，中央與地方的稅收分配比例改為60／40，中央要多分配3753億元的稅收給地方。日前三修財劃法，比例依舊維持，卓榮泰提出給地方的財源也達總預算的39.54%，與國民黨版本僅差138億元，卓榮泰要拿水平分配調整來換「一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均」，就來好好講，輕率說要全面迎戰、拒絕重編預算，把藍白縣市當敵人，對民進黨到底有什麼好處？

卓榮泰 國民黨 民進黨

上一則

新聞評論／藍白主席會開步走 柯文哲附上「缺席」叮嚀

下一則

3人基隆隧道拍靈異片「驚嚇用路人」判罰 2人是記者

延伸閱讀

賴清德：陸製生成式AI收集個資、扭曲資訊 恐危害國安

賴清德：陸製生成式AI收集個資、扭曲資訊 恐危害國安
新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？
黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場

黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場
立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據