觀察站／藍白兩黨合作續航力 才是共贏關鍵

記者 屈彥辰、林河名
國民黨與民眾黨19日舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，兩黨主席鄭麗文與黃國昌會前分別致贈對方伴手禮。鄭麗文（右）贈送彩瓷圓盤，印有藍白兩色的鵲鳥共同高飛，象徵政黨合作。（記者季相儒／攝影）
國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌19日高峰會，象徵藍白兩黨在政局震盪時刻嘗試對話，為未來合作打開第一扇窗。但有了2024藍白未合的功虧一簣，鄭黃會固然有好的開始，兩黨合作的續航力有多穩固，才是未來能否共贏的關鍵。

國民黨與民眾黨19日舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，兩黨主席鄭麗文與黃國昌會前分別致贈對方伴手禮；黃國昌（左）準備水泥基座燈飾，寓意打好基礎築起高樓，為台灣點燈。 （記者季相儒／攝影）

19日會前，雙方互贈具象徵意涵的伴手禮，氣氛溫暖，會後並肩離場，有說有笑，為這場政治峰會留下溫馨開場。然而，政壇歷來不乏「美好開始，潰散收場」的例子。藍白過去歷經整合失敗，進而互批、對立的激烈階段，社會大眾對這次的高峰對話，既有期待，也怕再受傷害。畢竟合作不只是同框拍照、說幾句場面話就能交代，關鍵是未來是否真能在議題協調、席次布局、選戰分工，乃至人選提名上，展現務實誠意，這些資源重置才是合作的「真槍實彈」。萬一，還只是淪為各自盤算、各取所需，將再度引爆支持者對藍白「假合真鬥」的疲乏與幻滅。

鄭麗文、黃國昌此次公開會談，可視為一次「高層對話測試」，測試雙方是否都能在目標一致、權責清晰、信任重建的基礎上，奠定未來打造具續航力合作模式的基礎。支持者期待的不是一場和解秀，而是具體的民生合作方案、國會制衡行動與未來選舉策略。

藍白支持者近年心中的最大痛點，就是看到「明明理念接近，卻總合作不成」。這種結構性的失望，是兩位主席必須回應的期待。藍白能否共贏，不是看起點多燦爛，而是端視可否走得長遠、走得真誠。

