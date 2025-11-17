鄭麗文、黃國昌本周會面「談藍白合作」全程公開

我的頻道

記者邱瑞杰、鄭媁／台北17日電
國民黨主席鄭麗文（圖）和民眾黨主席黃國昌本周將會面，黃國昌說，基本上會全程公開。(本報資料照片)

2026地方大選，民眾黨國民黨正啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面。黃國昌昨天說，藍白兩黨黨務主管前天已會面，溝通場地跟時間的具體細節，基本上會全程公開。國民黨人士指出，擬比照先前藍白主席會面模式，尋找適合第三地舉行，會面時間最快落在19日。

鄭麗文上任後，外界關注藍白合機制與兩黨主席會面進度，鄭麗文上周受訪時表示，雙方已經進行聯繫與接洽，應該很快就會見面。

國民黨黨務人士表示，國民黨組發會主委李哲華日前與民眾黨秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡會面，討論兩黨主席見面事宜。國民黨原先表達鄭麗文可到民眾黨中央黨部拜會黃國昌，民眾黨則建議比照黃國昌與前主席朱立倫共同舉辦「在野領袖峰會」，在外租較大場地，也方便媒體採訪。

國民黨人士表示，由於尋找合適場地需要時間，預計會面時間可能落在本周三之後，確切時間點仍待今日黨務幹部會議討論才會拍板定案，屆時會對外宣布。至於雙方會面形式，國民黨「客隨主便」，會以最大的誠意與善意，就各方面藍白合作議題，與民眾黨交流。

民眾黨昨在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳及藍白立委黃珊珊、劉書彬、林沛祥等人出席。

黃國昌受訪時，把明年藍白合的方向定位為「團結台灣」，要和民進黨「撕裂社會，造成人民衝突」對比。他強調藍白兩黨有各自提名和徵召作業，合作需要耐心、誠意跟善意，一開始比較重要的事情，是雙方對於地方治理的共同願景及推動改革的政策。

媒體詢問與鄭麗文會面的期程安排，黃國昌說，鄭當選後，民眾黨跟國民黨保持密切聯繫，前天雙方黨務主管已會面溝通細節。

對於2026縣市長選舉布局，周榆修日前表示，民眾黨規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出縣市長參選人，希望明年3月前與國民黨確定民調整合方式。黃國昌則表示，當民進黨不斷撕裂這個社會，造成人民衝突的時候，藍白兩黨要展現作為，真正團結台灣，「要先從政策跟願景著手」。

國民黨 民眾黨 黃國昌

