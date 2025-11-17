我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

觀察站／綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

記者 葉德正、王慧瑛
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市副市長李四川最近處理輝達事件相當得分，是2026新北之役國民黨呼聲最高的強棒。（本報資料照片）
台北市副市長李四川最近處理輝達事件相當得分，是2026新北之役國民黨呼聲最高的強棒。（本報資料照片）

距2026新北市長選舉還有1年時間才投票決勝負，綠營選將蘇巧慧來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌也喊明年初要成立競選市長辦公室，最近又拋民調暗指他能贏蘇，明顯要拉高開價。綠白先發制人，國民黨不能再被動、虛耗，黨主席要盡快完成六都最強人選徵召作業，再以具公信力民調說服藍白群眾，才能真正整合。

黃國昌日前曝光民眾黨民調指，2026新北市長選舉不論李四川對決蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝，被認為是在帶風向、墊高談判籌碼。面對綠營已起跑，白營又動作頻頻虛張聲勢，國民黨在新北等六都市長選戰要盡快完成徵召來穩定軍心。

藍白陣營互助走過大罷免烽火，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，面對選舉與人性考驗時，仍是各自政黨利益優先。

許多國民黨員憂心，大罷免紅利快被黨主席選舉紛擾揮霍殆盡。新科黨主席鄭麗文必須盡快在年底完成六都市長徵召作業，穩定軍心，也才能進一步和白營潛在人選比民調。國民黨六都人選布局必須先確立，自己先有定見，才能與白營協調。

平心而論，國民黨比民眾黨更怕藍白破局風險，一旦藍白破局，恐丟失宜蘭、嘉義等縣市，使得國民黨面對藍白合議題顯得進退維谷，讓白營談判底氣更強。

到2026年市長改選，國民黨已在新北執政21年，有優勢、也有危機。決戰新北是2026選舉主旋律，藍綠白都想插旗400萬人大城，今年8月間，黃國昌、李四川、劉和然接連表態，藍白存在競合態勢，如今綠營人選已定案，藍白若遲遲未拍板，在聲量、氣勢、媒體露出上都顯得吃虧。

新北政壇人士評估「黃國昌戰新北是雷聲大雨點小」，李四川仍是藍白最大公約數。藍白合作集中力量是攻綠的勝選方程式，李四川、黃國昌各擁支持者，如何在藍白之爭中出線，國民黨中央要盡快先徵召新北市長人選，後續再提出須具說服力民調當依據與民眾黨協調，才能一步步促成新北藍白整合。

民眾黨主席黃國昌喊出明年初要成立競選新北市長辦公室，努力讓自己成為「最好的選項」...
民眾黨主席黃國昌喊出明年初要成立競選新北市長辦公室，努力讓自己成為「最好的選項」。（本報資料照片）

國民黨 黃國昌 民調

上一則

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪判7年最重

下一則

34歲騎士車禍擦撞「清醒就醫」卻在急診室突昏迷死亡

延伸閱讀

藍白合進行中 黃國昌：很快和鄭麗文會面 基本上全程公開

藍白合進行中 黃國昌：很快和鄭麗文會面 基本上全程公開
趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧
新北市長之爭 綠拍板蘇巧慧 藍營估李四川最快月底宣戰

新北市長之爭 綠拍板蘇巧慧 藍營估李四川最快月底宣戰
2026新北市長 綠拍板蘇巧慧 藍李四川最快月底宣布參選

2026新北市長 綠拍板蘇巧慧 藍李四川最快月底宣布參選

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉