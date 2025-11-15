我的頻道

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

新聞眼／朝野再不商討財源分配 搶錢惡鬥無限輪迴

記者 唐筱恬
在野黨去年通過新版財劃法又砍刪今年中央總預算，政院因而刪減給地方政府的一般性與計畫型補助款，其中台中市捷運藍線原有42億補助，被砍到只剩1.6億。藍白再聯手透過修法把經費救回來。(本報資料照片)
中央總預算遭在野黨大刪後，因而自行統刪地方補助款25％，讓各縣市急跳腳，如今藍白不等政院版財劃法，直接闖關修正版本「討錢」，除了把原先被剋扣的636億元(台幣，以下同)全要回來外，也要求補助款只能給更多不能變少。朝野鬥法互相搶錢，財源究竟如何合理分配、均衡縣市？朝野若不討論，問題恐怕還是無解。

中央每年分配給地方統籌分配稅款約4500億元上下，藍營重返國會多數後與民眾黨攜手三讀通過新版「財劃法」，中央必須再釋出4000多億稅款分配給地方，等於約給地方8000多億，以改善財政長久以來「肥中央、瘦地方」現象。

政院以遭受新版財劃法衝擊為由，對地方一般性補助款動手腳統，刪25％，讓各地方哀鴻遍野。地方補助款用於教育、社會福利上，計畫型補助款則涉及地方捷運等重大建設，中央如此無預警「乾坤大挪移」，政治算計凌駕分配正義，實在難叫在野黨或地方政府服氣。

先前藍白提案修改財劃法，在野黨頻頻要求政院提出財劃法版本理性討論，財政部堅持現有財劃法沒有問題，不提出政院版版本，連民進黨立委都有「異見」，如今政院已預計月底提出版本，財政部強調政院版財劃法釋出規模增加、規模只增不減。但在野黨已失去耐性，直接先闖關一般性補助款、計畫型補助款相關規定，關於出包的離島公式條文也打算近期先過，確實也讓行政院措手不及。

行政院長卓榮泰14日要求在野黨「懸崖勒馬」，否則不排除提出憲政救濟，可見又想將財劃法陷入覆議、釋憲等無限輪迴。朝野不心平氣和坐下來好好商討財劃法水平、垂直分配公式，不只傷害國家財政，財劃法恐永遠成政治錢權的角力戰場。

財政部 民眾黨 民進黨

