我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

「巡使四方」作者 : 華府雙橡園升國旗 世人難忘沈呂巡

謝幸吟／「巡使四方」作者
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈呂巡當年在美國華府雙橡園主持升旗典禮。(圖／駐美代表處提供)
沈呂巡當年在美國華府雙橡園主持升旗典禮。(圖／駐美代表處提供)

書寫「巡使四方」這兩年的過程，很多時候想起沈呂巡。

沈大使駐節英國時，成功爭取2012年倫敦奧運國人可持小國旗進場為選手加油。2011年1月，沈呂巡到印度蘭伽公墓祭拜國軍英靈，當地正值乾季，香燭一點燃卻下起大雨，老沈認為是老祖宗高興有人帶他們回家，喜極而泣。

跑外交新聞時，在外交部四樓北美司長辦公室，聽老沈說一百遍也不嫌煩的中華民國第一任外長陸徵祥愛情故事；後來，在五樓政務次長辦公室，聽老沈自己和美國打交道的往事。

「巡使四方」這本書，緣起於2023年2月陌生來電，電話那頭的女士，謝謝我寫的追思文〈亦師亦友沈呂巡大使，再見〉。來電的人是沈大使妹妹、台大教授沈冬。之後與沈夫人、沈老師多次討論，把沈呂巡定位為外交與歷史的擺渡人，編年、紀事交織，呈現沈呂巡外交生涯精采每一刻。

「巡使四方」有點像老沈的回憶錄、但不是他親筆寫的，也不是口述歷史，裡面蒐集老沈寫的部分文章，加上我從新聞脈絡和對老沈的理解，盡可能還原老沈下筆時的思維。

「巡使四方」收錄了老沈熱愛歷史、苦心找到的珍貴史料和照片，很多都是首度公開。

如果要選擇一個畫面，沈呂巡最讓世人記得的，必然是2015年元旦雙橡園升旗典禮。我們看到他昂首挺立，看著暌違36年重新在雙橡園升起中華民國國旗，藏不住的感動，在攝氏零度的華府沸騰。

中華民國 台大 奧運

上一則

新聞評論／小民帳戶AI凍結 跨國詐團洗錢檢調放過

下一則

美索5500億投資？ 施俊吉：未承諾協防應拒絕

延伸閱讀

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉
AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民

AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民
川普決策致華府經濟結凍 211熱線求助者暴增4倍

川普決策致華府經濟結凍 211熱線求助者暴增4倍
捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌