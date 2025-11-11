綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

民進黨台南市長初選，上演林俊憲(左)和陳亭妃(右)的「憲妃之爭」，已殺到見骨。(本報資料照片)

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選開跑，身兼黨主席的賴清德 總統被視為影響初選結果的關鍵。台南市長上演立委陳亭妃與林俊憲的「妃憲之戰」，引人矚目。陳亭妃昨稱「不會擔心」，並表示賴清德是公共財；賴清德子弟兵林俊憲則稱這是惡意傳播，賴絕不可能介入任何初選，「大家要有信心」。

這三選區領表登記時間至14日，明年1月12日至17日進行初選民調 。高雄「四搶一」，在地立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺 、許智傑激戰。嘉義縣長將由立委蔡易餘、縣議員黃榮利對壘。

地方觀察，嘉義縣長、高雄市長選戰最終將回歸在地派系對決；至於賴清德本命區台南市，儘管藍綠皆知林是賴的子弟兵，但黨主席無法站台力挺，陸戰加分有限，且中央執政好壞，也會成林俊憲包袱。

嘉縣部分，英系立委蔡易餘、「黃家班」賴系縣議員黃榮利將於今天領表登記，兩人從立委初選戰到縣長初選，被形容為「英賴交鋒」。地方人士觀察，黃在地方強打「信賴」牌，檯面下是黃家班與反英系勢力，對戰長期主導嘉義政壇的「嘉義王」英系前立委陳明文；但蔡易餘現任立委的身分，加上陳明文出手相助，預料勝算較大。

南市部分，一名台南地方人士觀察，地方皆知賴清德屬意誰，因此陳亭妃即使民調領先，看好度仍被打折扣；只是，林俊憲陸戰較弱勢，但賴作為黨主席，不可能帶著林到處跑，坦白說「影響有限」，且中央施政逆風，加分減分都會成為林的包袱，「有利有弊」。

至於高市，林岱樺身陷涉貪官司後，與對手邱議瑩、賴瑞隆、許智傑民調拉近。地方人士說，各界自然會從派系角度推測賴清德意向，但賴本人並未干預初選，最終還是回歸地方派系相爭，新潮流菊系是否展現大軍壓境氣勢，正國會系統、英蘇系及湧言會如何展現地方實力，將成勝敗關鍵。