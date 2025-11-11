新聞眼／鄭主席再不穩下來 就怕誤了藍白合火車

國民黨 主席鄭麗文 上任以來話題不斷，兩岸路線立場成為外界關注焦點，近日又因白色恐怖追思秋祭陷入「祭拜共諜吳石」爭議。鄭麗文捲入吳石風波，不僅黨內雜音不斷，民眾黨主席黃國昌 直言「吳石是共諜，不是政治受難者」，也形同對鄭的提醒；而藍白對兩岸路線及歷史認知的差異，會不會影響合作，格外受到矚目。

民進黨備戰2026，已有許多縣市長人選出爐，就連競爭最激烈的三個初選區，也已開始登記；縱使初選殺得刀刀見骨，但別忘了，綠營在大選的團結「復原」能力有目共睹。

相形之下，藍白欲在2028聯手搶回中央執政權，須在2026先打下合作基礎。眼見綠營競選列車已經發出，民眾黨秘書長周榆修昨天談及希望在明年3月前與國民黨確定民調整合方式，「火車時間到了就會開走」，正是有感於時間急迫。

然而，藍白雖有意合作，但鄭麗文當選國民黨主席後的表現，反成了藍白合的變數。

以吳石風波為例，除了黃國昌直言「吳石是共諜」，就連周榆修也說「吳石就是中共的間諜，這種東西沒有商量的餘地」，已讓外界嗅到藍白合的一大隱憂。

不僅如此，鄭麗文過去公開反對提高國防預算，認為兩岸和解就不需要花錢投資軍備，對比黃國昌支持透過預算購買必要武器，前提為不得貪腐浪費，藍白兩黨在國防議題的立場也存在明顯落差。這還不包括白營支持者來自不同族群，未必認同藍白合作，投票意向並不確定。

更尷尬的是，鄭麗文雖欲推動藍白合，但高層聯繫如何，外界還不得而知，卻已先上演黃國昌與中廣前董事長趙少康的午餐會；趙在這次黨主席選戰可謂「批鄭大將」，搶在鄭黃會之前與黃國昌談藍白合，也讓人憂心鄭麗文的領導統御，在黨內是否有被「非鄭系統」架空之虞？

綜上來看，鄭麗文若不能及早確立穩健路線，繼續在黨內外爭議不斷，就怕蹉跎了選戰布局，也耽誤了藍白合的火車。