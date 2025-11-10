鄭麗文捲吳石風波 綠加大抹紅力道 藍憂選戰難打

國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)

國民黨 主席鄭麗文 上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石。鄭麗文昨在臉書貼出當日致詞影片，提及威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質。國民黨發言人牛煦庭表示，鄭麗文已公開清楚表達立場，吳石不是政治受難者，而是情報工作者，因此不應該是紀念對象。

盡管鄭麗文強調悼念與吳石無關，爭議持續延燒。不僅網友正反意見兩極，黨內立委也有雜音，質疑鄭麗文親共「親到離譜」，選戰怎麼打？

有不具名藍營立委表示，活動前黨內已有人提前示警，勸鄭麗文不要參加，但她仍決定出席，且活動現場仍有吳石的照片，「要怎麼拗」？多名立委私下討論此事憂心忡忡：「怎麼會這樣？」另名藍營立委也直言「難以認同」，指鄭麗文的兩岸路線讓綠營加大抹紅力道，此事將「傷筋動骨」，對國民黨未來選戰造成極大影響。

前立委陳學聖也說，民進黨 立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，昨已喊話「支持國民黨候選人柯志恩就是支持鄭麗文路線」，明年地方大選路線之爭將提前發酵、開打，甚至一路打到2028總統立委大選，國民黨候選人會很辛苦。

陳學聖說，2016年「換柱」風波讓國民黨重傷，當時洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成「紅統」，現鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨已被打成「急統」，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

前立委蔡正元表示，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會；黨主席最好聽聽國民黨選將們的意見，而不是自以為是地創造兩岸和平的議題，讓選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

國民黨青年部前副主任丁瑀也批評，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為，令人震驚與失望；國民黨主席應該「無時無刻」捍衛中華民國，鄭麗文公然參與叛國賊吳石相關紀念活動，以及公開說發動全面侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普亭不是獨裁者，不恰當行為與刺激性言論，令人震驚和失望。

民進黨發言人卓冠廷則指出，白色恐怖是歷史傷口，不應成為統戰舞台，鄭麗文言行凸顯國民黨已偏離歷史正軌，更背離台灣社會主流價值。民進黨政策會執行長吳思瑤也批，吳石不是什麼「沉默的榮耀」，鄭麗文卻是「高調的背叛」無誤，曾經背棄民進黨投靠國民黨，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」