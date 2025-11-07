非洲豬瘟「防疫沒做好」盧秀燕2度鞠躬道歉、拔市府3首長

我的頻道

台灣新聞組／台中7日電
非洲豬瘟疫情初步解禁，台中市長盧秀燕（右二）率團隊二度鞠躬道歉。盧強調「媽媽做不好要檢討」。(圖／台中市政府提供)
台中市爆發全台首例非洲豬瘟疫情，昨天初步解禁。台中市長盧秀燕昨下午率團隊二度鞠躬致歉，盧秀燕表示，防疫做得不夠好，身為市長要概括承受，應該要道歉，「媽媽做不好，一定要檢討改進」，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良也因非洲豬瘟事件遭到拔官。

中市農業局長由市府參事、經發局前副局長李逸安代理。中市環保局長由台北市前環保局長吳盛忠接任。中市府今赴議會「非洲豬瘟事件專案報告」，綠營議員磨刀霍霍。

非洲豬瘟疫情在台中梧棲案例養豬場爆發後，中市府廚餘蒸煮稽查未落實，針對病死豬採檢慢半拍，更爆出擅闖案場清消等，盧團隊遭各界抨擊面對非洲豬瘟應變失當。

盧秀燕昨下午2時率副市長鄭照新、秘書長黃崇典等人，面對媒體鞠躬道歉。盧秀燕說，昨起多數管制措施解封，她有幾句話要表達，中央、地方合作把疫情鎖在案場，不讓病毒外流，感謝中央指導和協助。

盧秀燕強調，防疫過程中，台中市府做得不夠好，身為市長，她必須概括承受，應該要道歉；盧與團隊隨即90度鞠躬，盧隨後又說，市府已發布相關首長人事異動，已經啟動的調查也在加速，有結果會馬上公布。

盧秀燕表示，這次事件讓大家擔心，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中是努力向上進步的大城市，應該要做得更好，才對得起市民的支持；市府絕對會引以為鑑。盧語畢再次90度鞠躬，隨即離開，未接受媒體提問。

中市府昨上午先發布聲明，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，林儒良未能確實履行管理及督導職責，對中央應變中心指令傳達不確實，產生重大疏漏，三人昨起免去機關首長職務，並同步宣布接任人選。

中市府解除三局處長職務，民進黨議員江肇國表示，疫情爆發後，市府閃躲掩飾，從獸醫師人數、斃死豬數量到廚餘流向等，防疫體系崩潰，局處長下台，只是棄車保帥；盧作為防疫指揮官，絕對推不掉責任，不是政務官下台就能解決，要求誠實面對。

中市府今赴議會專案報告非洲豬瘟事件，報告內容昨先曝光，市府將懲處動保處、環保局人員。綠營議員砲轟，「看完讓人更生氣」，「難道都丟給基層人員背鍋嗎？」副市長黃國榮昨說，絕對不是只懲處基層人員，市府會依法辦理究責。

