蔡英文護年金改革籲「不該半途而廢」藍批別再「馬維拉」

台灣經濟民主連合6日在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人年金落差。(記者黃義書／攝影)

立法院司法及法制委員會昨初審通過停砍公立教師退休金 法案，任內推動年金改革 的前總統蔡英文 表示，年改是前總統馬英九交代要完成的工作；蔡英文強調，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

國民黨副主席蕭旭岑表示，感謝蔡英文對馬英九念念不忘，但是不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

蔡英文昨在臉書表示，在她任內，為了讓國家財政永續，政府推動了年金改革，「也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」

蔡英文說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文表示，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元台幣挹注到基金，若能按照規畫，繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文指出，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的作法。

她表示，如果未來每年中央政府總預算有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文說，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是財源要擴增，尋找新的專屬財源。

另外，立法院司法及法制委員會、教育文化委員會昨聯席初審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，在野黨主張停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整，最後朝野上演表決大戰，藍白以人數優勢，將全案保留送交朝野協商，預計冷凍期一個月後，最快12月初拚三讀闖關。

行政院發言人李慧芝指出，政府2018年推動年改以來，持續挹注退撫基金已達2590億元台幣，讓公教退撫基金可以分別延續到2049年、2045年；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年與2040年就用完。