全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

新北市長之爭 綠拍板蘇巧慧 藍營估李四川最快月底宣戰

台灣新聞組╱綜合6日電
綠營5日拍板參選新北市長人選，藍營估台北市副市長李四川最快11月底宣布參選。(本報資料照片)
綠營5日拍板參選新北市長人選，藍營估台北市副市長李四川最快11月底宣布參選。(本報資料照片)

2026雙北選情逐漸白熱化，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，立委蘇巧慧將參選新北市長。綠營落子後，新北市議長蔣根煌昨晚透露，台北市副市長李四川最快月底宣布參選新北市長；也有意參選的新北副市長劉和然仍未鬆口，對於蘇巧慧出戰，他表示「希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意！」

至於台北市長蔣萬安的挑戰人選，民進黨立委王世堅昨點名，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農中選機率最高，但據了解，民進黨前秘書長林右昌也在爭取中。

國民黨主席鄭麗文先前說，將盡快安排與民眾黨主席黃國昌見面，確立雙方大原則，建立公平公正公開初選制度。黃國昌說，盼能有公平的遊戲規則，「如果我輸了一定信守承諾，全力支持國民黨新北市長候選人」。

蔣根煌昨說，李四川若代表藍軍參選新北市長，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞。等到處理Nvidia輝達(另稱英偉達)設總部告一段落，李四川出戰新北，最快月底會明朗。李四川昨晚沒接電話，尚未回應。

國民黨台北市議員秦慧珠昨質詢，輝達海外總部落腳台北市，李四川功不可沒，是不是成案後能放心去選新北市？李四川妙答，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺。」

劉和然的臉書粉專大頭照，前天剛換新照片，頗有備戰的味道；他昨天到市政總質詢備詢，談到身為新北市的副市長，他的責任就是襄助侯市長，把新北市的市政工作做好。新北市有超過400萬市民，市政的推動，是每周7天、每天24小時，時時刻刻都不能停頓的，「選舉是一時的，但市民的生活是永遠的」。

民進黨選對會昨討論明年縣市長提名，苗栗縣以縣議員陳品安、雲林縣以立委劉建國出線機會高。縣市長三個初選區嘉義縣、台南市、高雄市，將在10日至14日辦理初選登記。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，對明年地方選舉只有一個目標，全黨團結，舉薦卓越優質的縣市長人選，共同為台灣打拚。

賴清德指出，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。由於民進黨在南二都初選競爭激烈，賴清德的談話被解讀意有所指。

綠營5日拍板立委蘇巧慧參選新北市長。(本報資料照片)
綠營5日拍板立委蘇巧慧參選新北市長。(本報資料照片)

台電評估報告：核二核三具重啟機會與條件 核三時程更優

宴美政要落空？林佳龍：CNN被認知作戰介入 藍委問：是否吳釗燮放話？

