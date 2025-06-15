我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

民調：台近6成民眾反對罷免 與上月相比增加70萬人

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」。（本報資料照片）
最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」。（本報資料照片）

台灣民意基金會最新民調指出，台灣民眾對大罷免的態度出現變化，35.9%贊成、57.7%不贊成，與上個月相比，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚3.5個百分點；一個百分點在台灣約等於19.5萬人，意味減少近70萬人反對大罷免；至於三階罷免國人投票意向，39.3%同意罷免，48.9%不同意罷免，雙方差距擴大到9.6個百分點。

當民調問及「您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張」，結果發現，20.5%非常贊成，15.4%還算贊成，19.2%不太贊成，38.5%一點也不贊成，4.6%沒意見，1.8%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，3成6贊成大罷免，5成8不贊成，6.4%沒意見、不知道；不贊成的人比贊成的人多21.8個百分點。值得注意的是，2成1國人非常贊成，卻有3成9非常不贊成。

與上個月相比，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚 3.5個百分點，意味著增加近70萬人反對大罷免，暗示態勢有利反罷免陣營；長期趨勢來看，台灣主流民意反罷態勢明朗，贊成者雖然相對少數，但最少3成3，最高3成7，中間只有4個百分點的起伏。

關於三階罷免的選民投票傾向，結果發現，45.6%一定會，17.2%可能會，13%可能不會，21.2%一定不會， 1.6%沒意見，1.4%不知道、拒答。

換句話說，20歲以上台灣人，一定會去投票4成6，可能會去1成7，可能不會去1成3，一定不會去2成1。顯示未來實際上會參與大罷免投票者將不低於5成。

至於參與罷免投票的選民投票選擇，結果發現，39.3%同意罷免，48.9%不同意罷免，3.9%尚未決定，4.6%不投 票，3.4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，如果明天投票，3成9投同意罷免，4成9投不同意罷免，3.9%未決定，4.6%不投 票，3.4%不知道、拒答。投不同意罷免者比投同意罷免者多10個百分點；顯示三階罷免之戰，目前不同意罷免方明顯佔上風。

和上個月相比，選民的投票選擇出現明顯的變化。傾向投同意罷免的人減少0.8個百分點，傾向投不同意罷免的人增加4.7個百分點；這一來一往，使得同意罷免與不同意罷免雙方差距擴大到9.6個百分點。

和上個月相比趨勢沒有太大改變，但已逐漸加溫。具體地說，會出席投票的人增加1.8個百分點，不會出席投票 的人減少1個百分點；一定會去的減少2個百分點，可能 會去的增加3.8個百分點，可能不會的增加1.4個百分點，一定不會的減少2.4個百分點。

此次民調訪問期間為6月9日至11日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話762人，手機323人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。

調查並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

罷免 投票 民調

上一則

台21歲男疑遭父軟禁10餘年 130人搶當「再生父母」

下一則

陳水扁連續血便 胃裡有8顆息肉 憔悴躺病床

延伸閱讀

國民黨雙北聯防反惡罷 蔣萬安、侯友宜站台

國民黨雙北聯防反惡罷 蔣萬安、侯友宜站台
賴挨批人後下毒手 蔣萬安：若真心開國是會議應做2件事

賴挨批人後下毒手 蔣萬安：若真心開國是會議應做2件事
陸委會建議住陸 台網紅館長：我台灣人 憑什麼不讓回去

陸委會建議住陸 台網紅館長：我台灣人 憑什麼不讓回去
賴清德會曹興誠 藍憂國是會議成鴻門宴 「人前牽手 背後下毒手」

賴清德會曹興誠 藍憂國是會議成鴻門宴 「人前牽手 背後下毒手」

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行