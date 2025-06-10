我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

新聞評論／民進黨丟了法治 濫權虛矯忘記前進

聯合報社論
賴政府挨批動用各種政治工具為大罷免添柴火，留下「當家鬧事」的惡劣印象。（本報資料照片）
賴政府挨批動用各種政治工具為大罷免添柴火，留下「當家鬧事」的惡劣印象。（本報資料照片）

賴政府動用各種政治工具為大罷免添柴火，表面看似成功，卻也留下「當家鬧事」的惡劣印象，讓民眾質疑民進黨缺乏執政能力和真誠。最近的連串事件，從監察院公務車私用風波、卓榮泰砍地方補助款的「輪迴說」、劉世芳要求中正路改名、攤販找錢又摸食物將罰2億台幣，乃至中華電信憑證信任遭谷歌撤銷，在在反映了民進黨執政的迷茫。

從目前大罷免31：0的懸殊對比看，國民黨主席朱立倫「反惡罷」的應對荏弱，應該受到嚴厲檢討。然而，中選會的一味偏袒、檢調偵辦連署的自我工具化、府院黨排山倒海的仇恨動員，皆充分反映了執政者的濫權操弄。簡單地說，這是一個重視「權術」甚於「權責」的政府，民進黨為掌控權力不擇手段，甚至扭曲法制當自己墊腳石。在它眼裡，選民只是可供操弄的棋子。

賴政府去年屢屢動用覆議、釋憲手段杯葛國會改革法案，嚴重破壞立院的憲政功能；今年的總預算對峙更是狼煙蔽天，極力醜化國會的監督。其間，缺額的大法官不斷作出「唯賴命是從」的解釋，陳菊長期請假的監察院則不斷濫用公務車，五院分立的體制已潰不成形，僅剩行政獨大。當年民進黨如何嚴厲批判蔣家的「威權體制」，但到頭來，只要自己有機會，它絕不放棄享受桌上每一道權力美食。這就是不畏人言的賴政府。

一般民眾對於憲政問題或許較不關心，但在賴政府統治下，卻連基層里長赴陸旅遊都遭無端調查，甚至有新北里長被判刑一年半，這難道不是無妄之災？再如，行政院大清查軍公教是否領有大陸「居住證」，但在《兩岸人民關係條例》中，只限制人民不得在大陸設籍或領有其護照，陸委會卻將臨時性質的「居住證」也法辦。這皆在驅民於淵，也在展現「綠色恐怖」的威力。

尤其可議的是，府院黨最近爆出連串共諜案，賴清德、吳釗燮的近身幕僚都捲入其中。賴政府迄今無法交代這些案件的去從及衝擊，吳釗燮也仍然安居國安秘書長大位，無意請辭。黨政高層及國安大員被共諜滲透，政府祕而不宣，卻反過來調查基層公務員和里長。這分明在聲東擊西轉移焦點，卻毫無修補國安破網的用心和謹慎。賴政府的虛矯，看不到誠意。

在民進黨八爪章魚般地攬權濫權之際，人們更看到它的眼界限縮、思維窄化，乃至跟不上時代節奏，這是更可憂的問題。例如，台灣詐騙猖獗已獨步全球，民眾一天被騙走4億元台幣；政府自詡科技大國，也成立了數發部，對打詐卻一籌莫展。再如，政府不斷吹噓綠電多麼了得，但廢核之後，卻只能用骯髒的火電彌補。也正因賴政府無法帶領台灣走向更健全開放的公民社會，劉世芳才會碎碎唸要求中正路改名，繼續啃食轉型正義的殘渣。

衛福部近日推出新的食品衛生準則，規定業者不准「摸錢後再摸食物」，違者可罰2億元台幣；攤商為此群起譁然，衛福部便立刻叫停。這個案例再度顯示政府決策多麼無腦：會同時觸摸錢和食物的，不過就是小攤商，官員竟能訂出兩億罰金，是要嚇誰？再說，原本政府可用「文明運動」的方式宣導推進，或者推動像大陸那樣普遍的「支付寶」無現金交易；但無腦傲慢的官員卻只想用鉅額罰款嚇唬百姓，結果只能眼高手低收場。

民進黨過去動輒宣稱自己的「進步性」，具有超時代的眼光。而如今賴政府留戀著權位，卻追不上時代民意，只能藉硬拗與濫權來鞏固自己的地位。一個忘記前進的民進黨，令人唏噓！

民進黨 罷免 賴清德

上一則

萬海貨輪爆炸「40貨櫃落阿拉伯海」含台人4船員失蹤

下一則

性招待「陳董是他」 陳宗彥案檢提上訴

延伸閱讀

黑白集／卓榮泰認改路名不智 不知砍補助魯莽？

黑白集／卓榮泰認改路名不智 不知砍補助魯莽？
新聞評論／民進黨政府拿轉型正義宣示權威 濫權吃到飽

新聞評論／民進黨政府拿轉型正義宣示權威 濫權吃到飽
防共諜 台特查公務員首波鎖定政院5長 在野黨：先查吳釗燮

防共諜 台特查公務員首波鎖定政院5長 在野黨：先查吳釗燮
經國路改名 經國號呢？議員：劉世芳挑戰人民情感底線

經國路改名 經國號呢？議員：劉世芳挑戰人民情感底線

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

男大生性侵酒醉女同學 同學竟旁觀 還出手摸胸、指侵

2025-06-09 02:17
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首。路透

台灣最新50大富豪出爐 這位重返榜首 林百里退居第2

2025-06-05 11:59

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密