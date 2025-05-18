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蹭黃仁勳？趙少康批賴清德丟臉：世壯運開幕做這事更漏氣

記者林麗玉／台北即時報導
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趙少康今天出席國民黨北市黨部在林北投的政策說明會。(記者林麗玉／攝影)
趙少康今天出席國民黨北市黨部在林北投的政策說明會。(記者林麗玉／攝影)

世壯運台北時間17日晚大巨蛋開幕，因北市府最後才曝光輝達執行長黃仁勳擔任火炬手，原本表達不出席的賴清德總統，派副總統蕭美琴出席，引發外界質疑「蹭黃仁勳？」中廣董事長趙少康今批「憑良心，如果我是賴，連蕭美琴都不該派，因最後才派蕭美琴來，才更是太漏氣了！」

趙少康今天出席國民黨北市黨部在林北投的政策說明會，對於賴清德總統昨不出席國際大型體育賽事世壯運開幕，後來市府最後一刻宣布由黃仁勳擔任火炬手，才派副總統蕭美琴出席。趙少康說，「總統當到這樣真的很丟臉，沒有資格當總統！」

趙說，北市府2月就邀請賴清德總統出席世壯運開幕，不過賴稱自己很忙，趙少康問「忙什麼，賴清德欠國人一個了解，到底他昨天晚上忙什麼？十分鐘湊不出來？」正是因為台北市長是蔣萬安，新北市長是侯友宜，都是藍營，賴清德都在搞大罷免，「怎麼會去參加藍營的活動？」批賴實在是太爛了，沒有資格當總統。

趙少康說，賴清德是40%民眾投票選出來的總統，但當選之後，賴應該就是全民的總統，但從這次世壯運開幕，賴知道黃仁勳要來後，才快派蕭美琴來。趙說，「憑良心，如果我是他，連蕭美琴都不該派，因最後才派蕭美琴來，更是太漏氣了！」

趙說，先前如果就要派蕭美琴，可以先說明因公務繁忙由蕭美琴代表，但通通不講，直到看到黃仁勳要來了，才說要派蕭美琴，看黃仁勳可以在白宮見到川普等世界級領袖，所以要蹭一下，才派蕭美琴，是不是很丟臉？是不是很漏氣？很沒有風度？

賴清德 黃仁勳 趙少康

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