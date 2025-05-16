新聞評論／民主法治台灣 被賴政府搞成東廠樂園

賴清德總統。(圖／台南市政府提供)

賴政府就職滿周年，司法正義淪喪。大法官 自甘淪為權力的奴僕，還被質疑自居民主太上皇；檢警調更成為執政黨打擊異己、消滅在野黨的政治打手。司法不再能夠守護人權、民主與法治；號稱自由民主法治的台灣，已被賴政府搞成東廠樂園。

去年賴清德 發表就職演說，罕見未提及司法改革議題的新總統；也是首位就職當天，新內閣就全面撤換警調首長的總統。司法界知道賴總統對司法有許多不滿意，但對於他中心的司法正義藍圖，多數人並不清楚；人們看到的是，司法一路淪為執政黨的御用工具。

前總統蔡英文提名的大法官，在賴清德就任後全面表忠，讓雙少數總統可以透過憲法法庭否決國會通過的法案；例如當年民進黨 主張的國會改革法案，現在翻臉就藉由大法官來宣告違憲。當賴清德發現大法官可以替他改變國會少數劣勢而不必傾聽民意時，第一次提名七位新大法官，就把總統權力濫用到連黨內同志都看不下去，不僅提出讓外界瞠目結舌的政治變色龍出任司法院副院長，其他人選更都有親綠立場言論，其中也曾批評民進黨者，就遭立法院民進黨團否決，最後賴清德提名的大法官人選在國會團滅。

影響所及，憲法法庭從去年10月至今沒有做出一件憲法判決；執政黨指責在野黨癱瘓憲法法庭，但源頭其實是賴總統提名不當、難獲認同的結果。第二次提名雖然多了不少實務界人士，尤其罕見提名兩位檢察官分別出任司法院長與大法官，卻被質疑「檢調治國」，導致國會三黨至今無意審查。大法官人數不足，憲法法庭形同癱瘓。蔡英文時期任命的司法院首長已遭詬病無能，到賴清德時代則是宣告失能。可怕的是，失能的憲法法庭仍僭越憲政分權、干預國會自治，並被批評以「自肥式釋憲」力擋憲訴法修正。

這就不難理解，為何檢警調人員也要拚命表功，從追殺民代的助理費、在野黨主席，到大罷免連署涉及偽造文書案件，各地重辦藍營、輕縱綠營的手法，幾乎是以一條龍式手段消滅在野黨監督力量。

賴政府追殺政敵手段之凶狠，黨內同志的形容最能直指核心。綠委林岱樺與陳亭妃不為賴總統所喜，檢調選在黨內初選前出手偵辦林岱樺的助理費案與陳亭妃的政治盟友郭信良案件。從林岱樺被帶進調查局南機站時高喊「政治干預司法、司法干預初選」，到當初民進黨內人士斷言「今日林岱樺、明日陳亭妃」，甚至桃園市前市長鄭文燦八年前收賄案子卻到賴清德上任才動手偵辦；利用司法消滅黨內政敵的劇情，全都活生生在現實中上演。

除栽贓、抹黑在野黨或非我族類外，抹紅更是賴政府的王牌；不僅反覆宣傳近年來國安案件、共諜案的數量與態樣，現退役將官赴大陸旅遊或交朋友都被緊盯，連民間的學術、宗教交流，或是不認同執政黨的言論，也動輒就被扣上紅帽子，遭警調上門查水表者不知凡幾。但綠營政治人物遭對岸滲透，或身邊機要接受對岸資助提供外交情資，卻都不見司法深入查辦。

民進黨政府的司法雙標不是特例，連國安案件都是如此，賴清德卻宣示國安法令要修法加重，幾乎把所有對他的監督、質疑聲浪，全扣上假訊息的帽子，想以重法嚴懲；對言論自由的扼殺，可說是台灣民主最大倒退，更是當前台灣法治最大危機。

當賴清德以肅貪、保台等名義，揮舞司法大刀斬向所有異議者，他上任一年來所建立的新威權，正是台灣最悲哀的民主法治現實。