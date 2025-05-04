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藍中市黨部2收押 盧秀燕：司法打壓民主 前扁辦主任：檢調濫權

台灣新聞組／台北4日電
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國民黨台中市黨部黨工遭羈押，台中市長盧秀燕3日表示，執政當局與其打壓罷免民主運動，不如好好打詐。（記者趙容萱／攝影）
國民黨台中市黨部黨工遭羈押，台中市長盧秀燕3日表示，執政當局與其打壓罷免民主運動，不如好好打詐。（記者趙容萱／攝影）

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署就罷綠、罷藍雙方涉及不法同步執行，前天搜索國民黨台中市黨部後，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依涉嫌偽造文書、違反個資法將二人聲押禁見；台中地院昨裁定陳、伍均收押禁見。

本報系聯合報報導，「民進黨以下三濫手段，兩路摧毀國民黨」，中廣前董事長趙少康說，立院摧毀國民黨立委，以司法摧毀國民黨組織，「我認為中央黨部是下一個目標，朱立倫可能下一個就被約談了」。

檢調大刀終於砍向台中市。台中市長盧秀燕昨表示，中央執政如果那麼喜歡用司法，與其花這麼大力氣動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民生命財產獲得保障。

台中地院指出，伍康龍、陳劍鋒嫌疑重大，有串供、滅證之虞，考量本件被害人數、兩人行為對選舉罷免制度危害程度等，認為有羈押必要，裁定羈押禁見。

中選會日前告發罷免台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等五人，因提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書比對，發現名冊涉偽造文書、違反個資法，前天搜索國民黨中市黨部等八處，就罷藍、罷綠雙方共傳訊約談19人，其中12人列被告。

罷綠委部分，檢調將陳劍鋒、伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，大里區黨部執行長洪麗香及三黨工列被告，其餘四人為證人。

檢方複訊至昨清晨5時，初步研判藍營罷綠委人士，有擅自將國民黨黨員名冊等，抄錄充當連署件數一事，涉嫌偽造文書、個資法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌。

檢方以陳劍鋒、伍康龍有串滅證之虞，當庭逮捕二人聲押禁見；楊大緯、王忠輝、程翌全、洪麗香，以及劉姓、王姓黨工等六人，命10萬元至20萬元台幣（約3250至6490美元）交保；另一人請回。

罷藍委部分，檢方查出罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有三人、二人及一人，共六人涉案，均以通知方式傳喚，有三人涉及使用死亡親人名義連署列被告，另三人列證人，昨晨訊後均請回。

台北中國時報報導，國民黨台中市黨部遭檢調搜索，兩幹部遭法院裁定羈押禁見，前總統陳水扁的前辦公室主任陳淞山也質疑，檢調的手段已超過比例原則，是濫權，是讓社會陷入恐怖氛圍，民進黨現在已經失控，不該讓罷免的火燒到這個程度。

他更質疑，死亡連署有需要抄家滅族，用搜索、扣押手段對付？政治上不同意見不需要到泛司法化，未來若選舉可以這樣抄家滅族到像這次罷免，那是什麼民主憲政國家？

罷免 國民黨 民進黨

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