出席「戰獨裁」 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票

前總統馬英九。（本報資料照片）

國民黨台北時間26日下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」國民黨下午3時42分宣布現場人數突破10萬人。前總統馬英九 在致詞時表示，他知道總統的工作並不好幹，但他實在看不下去了，他不得不說出真心話，懇請大家要用人民的選票，把這次反罷免 行動變成對賴清德總統的不信任投票，讓賴知所警惕。

馬英九表示，今天他要以75歲中華民國卸任總統的身分，站在總統府前抗議66歲的現任總統，為什麼？因為他擔心賴總統近來涉嫌違憲、獨裁與賣台的言行，會讓台灣快速沉淪！

馬英九指出，賴總統曾經在民進黨 中常會中刻意播放他當年呼籲罷免某一位民進黨貪汙總統的談話。當時他說，「如果一位總統貪汙無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！」今天他這番話可以奉送給賴總統，因為賴總統現在民調支持率只剩四成，顯示賴總統已經失去六成人民的信賴，但卻沒有清醒過來，大家一定要讓賴總統清醒過來面對自己。

馬英九提到，當大家看到美國總統祭出關稅大刀而賴政府卻束手無策，這不就是無能嗎？當大家看到賴總統將台灣的護國神山台積電奉送給美國，這不就是不當嗎？當大家看到政府用不當手段對付民眾黨前主席柯文哲，這不就是獨裁嗎？

馬英九強調，一個既無能又不當而獨裁的總統，未來就很可能激發人民抗爭與兩岸對抗。過去他執政8年，兩岸關係和平穩定，對岸從來不搞圍台的軍演，兩岸還簽訂23項合作協議，他跟中共習近平先生兩次會面協商，維持了兩岸8年的和平安定與繁榮。

馬英九感嘆，為什麼換了民進黨執政，台灣的年輕人就擔心會在延長兵役的陰影下上戰場？這難道不是因為賴總統無能失職而造成的嗎？

馬英九表示，今天的抗議只是一個開始而已，他們要站出來譴責無能的賴總統，與賴總統發動大罷免的不當，同時也要批判不適任的民進黨立委，大家要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴總統的不信任投票，讓賴清德知所警惕，徹底檢討！

馬英九說，他當過8年總統，當然瞭解當前台灣處境的嚴峻，賴總統一定要深刻反省、自我檢討，跟人民誠懇對話，才能共同面對台灣未來的挑戰。他知道總統的工作並不好幹，但是他實在看不下去了，他不得不說出真心話，他言盡於此，請賴總統好自為之吧。