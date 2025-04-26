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直播／凱道「戰獨裁」藍宣稱破8萬 人潮滿到景福門兩側

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

出席「戰獨裁」 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票

記者王千豪／台北即時報導
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前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

國民黨台北時間26日下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」國民黨下午3時42分宣布現場人數突破10萬人。前總統馬英九在致詞時表示，他知道總統的工作並不好幹，但他實在看不下去了，他不得不說出真心話，懇請大家要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴清德總統的不信任投票，讓賴知所警惕。

馬英九表示，今天他要以75歲中華民國卸任總統的身分，站在總統府前抗議66歲的現任總統，為什麼？因為他擔心賴總統近來涉嫌違憲、獨裁與賣台的言行，會讓台灣快速沉淪！

馬英九指出，賴總統曾經在民進黨中常會中刻意播放他當年呼籲罷免某一位民進黨貪汙總統的談話。當時他說，「如果一位總統貪汙無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！」今天他這番話可以奉送給賴總統，因為賴總統現在民調支持率只剩四成，顯示賴總統已經失去六成人民的信賴，但卻沒有清醒過來，大家一定要讓賴總統清醒過來面對自己。

馬英九提到，當大家看到美國總統祭出關稅大刀而賴政府卻束手無策，這不就是無能嗎？當大家看到賴總統將台灣的護國神山台積電奉送給美國，這不就是不當嗎？當大家看到政府用不當手段對付民眾黨前主席柯文哲，這不就是獨裁嗎？

馬英九強調，一個既無能又不當而獨裁的總統，未來就很可能激發人民抗爭與兩岸對抗。過去他執政8年，兩岸關係和平穩定，對岸從來不搞圍台的軍演，兩岸還簽訂23項合作協議，他跟中共習近平先生兩次會面協商，維持了兩岸8年的和平安定與繁榮。

馬英九感嘆，為什麼換了民進黨執政，台灣的年輕人就擔心會在延長兵役的陰影下上戰場？這難道不是因為賴總統無能失職而造成的嗎？

馬英九表示，今天的抗議只是一個開始而已，他們要站出來譴責無能的賴總統，與賴總統發動大罷免的不當，同時也要批判不適任的民進黨立委，大家要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴總統的不信任投票，讓賴清德知所警惕，徹底檢討！

馬英九說，他當過8年總統，當然瞭解當前台灣處境的嚴峻，賴總統一定要深刻反省、自我檢討，跟人民誠懇對話，才能共同面對台灣未來的挑戰。他知道總統的工作並不好幹，但是他實在看不下去了，他不得不說出真心話，他言盡於此，請賴總統好自為之吧。

馬英九 罷免 民進黨

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