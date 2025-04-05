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政院喊沒錢卻不溝通預算解凍 藍批為炒作罷免

記者屈彥辰、李人岳、王千豪／台北5日電
賴政府批評藍白刪凍預算導致政務難運作，但各部會並未拜訪在野黨立委解凍預算，在野立委質疑，民進黨故意不溝通，為炒作大罷免。圖為朝野立委在院會對峙。（本報資料照片）
賴政府批評藍白刪凍預算導致政務難運作，但各部會並未拜訪在野黨立委解凍預算，在野立委質疑，民進黨故意不溝通，為炒作大罷免。圖為朝野立委在院會對峙。（本報資料照片）

賴政府不斷表示，因藍白刪凍預算導致政務難運作，但據了解，立法院通過總預算案，行政院各部會過去一段時間未拜訪在野黨立委溝通解凍，在野陣營批評，民進黨為炒作大罷免、政治操作，故意不溝通。行政院回應，總統府兩周前才公告，且立院沒確認刪減數，難以在剩餘的預算中確認該凍結的金額。

今年度中央政府總預算案於1月20日經立法院通過，總統府3月21日公布。民進黨近期下鄉宣講，行政院長卓榮泰指責在野黨刪凍預算，導致政務多「窒礙難行」。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強日前公開表示，他有聽到各部會有接到指示，來自民進黨內部，「解凍案全部慢慢來」。

國民黨立委賴士葆說，民進黨嘴上說沒錢，又不肯來溝通解凍，連書面報告都不提，目的就是搞大罷免，才有籌碼繼續罵，把凍結視同刪除。藍委吳宗憲說，從3月多到現在完全沒有任何單位來討論解凍預算，行政部門就是配合民進黨搞大罷免。這個政府現在不管外交也不管內政了，就是搞大罷免，「沒有第二件事情，爛東西。」

國民黨立委翁曉玲說，民進黨完全沒有來溝通解凍預算，代表行政機關不缺這筆錢，行政運作正常，沒有窒礙難行的地方，「既然不急，大家慢慢來」。

而對於行政部門遲不送交解凍報告，基層有苦難言。立院人士表示，不少部會轄下單位已經寫好解凍報告，但部會首長不核，讓事務官卡在行政和立法之間，很為難。

民進黨 罷免 國民黨

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