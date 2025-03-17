柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」藍轟口無遮攔、性別歧視

台中市長盧秀燕。(中央社)

民進黨團總召柯建銘 批評台中市長盧秀燕 「盧媽媽」應回歸家庭，引發在野立委抨擊。國民黨批評，這就是民進黨上下貫徹的作風？長期支持性平的副總統蕭美琴有何看法？力推性平政策的立委范雲也要視而不見嗎？呼籲民進黨盡快給出解釋，柯建銘更應該道歉負責。

國民黨指出，繼在大罷免議題上胡言亂語、對國防議題造謠後，柯建銘今天又開金口，談話可說是毫無保留、毫無道德、毫無底線，穿白衣也說成是告別式、更說出「盧媽媽就好好回歸家庭主婦」這種令人無法忍受的歧視性言論。

國民黨表示，柯建銘在記者會中說成國民黨立委穿白色外套像是做告別式、是在埋葬自己，只因立場不同就在大眾面前口無遮攔、詛咒同事，簡直沒有下限，難道民進黨當家鬧事、到處搞大罷免、宣講都穿綠色，就是賴清德的兵馬俑？

民進黨立法院黨團總召柯建銘。(記者葉信菉／攝影)

國民黨質疑，柯建銘居然還在記者會中對著盧秀燕喊話：「人家叫你盧媽媽就好好回歸家庭主婦」。柯建銘硬是把自己對女性的誤解與歧視冠在盧秀燕身上，甚至否決女性參政的正當性。柯建銘的性別意識好像停留在很久以前，不論是對女性、或對母親的角色，都充滿父權社會的框架與過時的不當詮釋。