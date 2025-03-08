國民黨反制大罷免 闢公投戰場營造「下架民進黨」氛圍

綠營推動大罷免，國民黨將另開公投戰場反制，黨主席朱立倫7日證實，反廢死公投是非常重要的議題。圖為去年江子翠喋血十周年悼念暨反廢死音樂會，群眾為逝者獻花。（本報資料照片）

綠營推動大罷免 ，國民黨 也吹響反攻號角，決定另開公投 戰場拆彈。國民黨主席朱立倫昨日證實，反廢死公投是非常重要的議題。據了解，國民黨智庫將鎖定民生議題，包括「反廢死」、「反空汙」、「恢復部分國定假日」，以及攸關國安的「反台積電出走」等公投案，期盼再次營造下架民進黨氛圍，扭轉「惡罷」劣勢。

國民黨為了迎戰大罷免，朱立倫最初拋出「以罷制罷」因應，但藍營青年軍罷免民進黨立委第一階段連署不如預期，遭黨內砲轟後，國民黨日前下軍令狀補件，力拚下周一再向中選會送件。另一方面，國民黨為跳脫反罷免防守方戰場，也將啟動公投提案，集中火力召喚反賴政府民意，但是否能成功讓民眾出門投票，黨內認為公投題目是一大關鍵。

據了解，國民黨團與國民黨智庫近日不斷沙盤推演，醞釀各式各樣公投題目，目前以「反廢死」公投共識度最高，而智庫也鎖定民生相關的「反空汙」、恢復部分國定假日等，以及攸關國安的台積電出走、能源安全等議題，讓民眾藉由公投題目，表達對賴政府的不滿。

國民黨中央在遭各界重轟罷免不力後，也將全面啟動宣講計畫。朱立倫表示，將透過各地立委的「問政說明會」，把立委對選區做出的成果，以及接下來要推動的能源政策、還錢於民、還假於民等民生政策，向各地說明，讓所有民眾了解，「國民黨立委與民意站在一起、與民眾站在一起」。

公投法定日為今年8月23日舉行，中選會應於公民投票日90日前公告，等於5月23日前要完成相關程序。

據了解，國民黨團為防公投案有變數，最快11日或18日，會將相關提案排入立法院程序委員會，再於院會抽出逕付二讀，經提案過一個月冷凍期後，力拚5月23日前送入中選會。

此外，罷免民進黨立委北市吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧的團體昨加緊腳步向中選會補件力拚過關。

罷免張宏陸的公民團體兩天內再收集1746份，昨補送中選會，今、明兩天還要再收件，領銜人說， 補件連署熱度明顯增強。蘇巧慧罷免提議被要求補752份，罷團昨補1704份。

北市罷免吳沛憶的團隊補件2637份，比第一階段多；罷免吳思瑤團隊前天已補件2839份，領銜人表示，這次非常有信心。