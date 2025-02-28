不是解約就是對簿公堂 台鹽綠能承包狀況連連

台鹽綠能 公司承包的部分光電案場狀況連連，有的解約或對簿公堂，其中彰化有60多公頃魚電共生場與電業商互告；台綠承包的台泥嘉謙嘉義大型魚電共生案場，先前因工程延宕等問題遭罰違約金，又被嘉義縣政府發現有養殖池無養殖事實，遭廢止相關許可。

台鹽公司回應，目前與相關廠商爭議部分已進入仲裁程序，相關說明會揭露於財報中，持續積極處理。

據了解，台綠2021年承包彰化王功漁港一帶的魚電共生案場申請設計案，面積逾60公頃，與電業商對於合約認知有爭執，加上施工許可遲遲無法獲准，台綠提告求償給付設計相關費用，對方反告求償台幣5億元，導致迄今該案場難以竣工。

台綠2020年承攬台泥嘉謙綠能公司投資 嘉縣義竹魚電共生案統包工程，是全台首個大型魚電共生案場，然而發生工程延宕、地方溝通不良等情況，台泥根據合約罰違約金，直接從未付的工程款扣款，台綠也提出仲裁，目前還在程序中。

台泥嘉謙綠能案場第一期共分為六區，2020年底獲核發農業設施容許使用許可，也與地主簽約租地，委由漁民養殖，不料其中Ｆ區經查核發現16池中只有一池有養殖，縣府給予一年改善屆期仍有七池沒養，去年底撤銷許可。

縣府農業處表示，經再次提醒後最後仍有五池沒養，業者陳述是漁民不配合，仍認定無養殖事實；台泥嘉謙綠能公司回應，因一名養殖戶進場不久要求大規模修繕起爭議，今年1月已向農業部 提出訴願，本月初進駐爭議池區展開養殖作業，籲政府建立差異化裁量。