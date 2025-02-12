柯文哲被指直通習近平 黃國昌：抹黑不夠又抹紅

民眾黨前主席柯文哲被指直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅。（本報資料照片）

鏡週刊昨報導，民眾黨 前主席柯文哲 直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌 說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅，「當民進黨的打手，還當得這麼快樂」。

媒體報導，柯文哲身陷貪汙及侵占政治獻金案，時任競選財務長李文宗前年聯繫陸委會前副主委張顯耀、義联集團董事長林義守等人，直通習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲得中方對於參選總統「正面看待」的評價，甚至有意促成柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘合作。

政治評論員吳靜怡也質疑，一場總統大選營造藍白合的爛戲，柯文哲一直都認為時任國民黨總統候選人侯友宜是個草包，背後原因就是以為獲得中國支持，開始胡作非為破壞藍白合的約定，「從頭到尾，柯文哲透過黃珊珊、張顯耀、蔡增家等人，就是想要成為『中共支持的人』」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，黃國昌強調，民眾黨的立場向來非常清楚，就是以台灣為名、以民眾為本，捍衛台灣的民主自由法治，還有人民的生活方式，但是兩岸不要搞到兵凶戰危，政府要做好彼此之間的溝通，相信這是全體人民共同的期待。

張顯耀辦公室昨發聲明，駁斥報導並非事實。張顯耀表示，報導提及「銜義聯集團創辦人之命知會某訊息」完全不實在，而所謂「與大陸高層會面，確認大陸正面看待柯主席的態度」亦非事實。他任職於義联集團，近年來赴陸僅處理集團在陸投資事宜。

民眾黨發言人吳怡萱則說，媒體繼續用無關的內容、無法確定來源為何的簡訊，趁柯文哲無法為自身辯駁，想要用報導抹紅摧毀其人設，「對於這種緊抱著執政黨大腿、變成執政黨打擊政敵的工具，台灣民眾黨深表遺憾」。