我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

柯文哲被指直通習近平 黃國昌：抹黑不夠又抹紅

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲被指直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲被指直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅。（本報資料照片）

鏡週刊昨報導，民眾黨前主席柯文哲直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅，「當民進黨的打手，還當得這麼快樂」。

媒體報導，柯文哲身陷貪汙及侵占政治獻金案，時任競選財務長李文宗前年聯繫陸委會前副主委張顯耀、義联集團董事長林義守等人，直通習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲得中方對於參選總統「正面看待」的評價，甚至有意促成柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘合作。

政治評論員吳靜怡也質疑，一場總統大選營造藍白合的爛戲，柯文哲一直都認為時任國民黨總統候選人侯友宜是個草包，背後原因就是以為獲得中國支持，開始胡作非為破壞藍白合的約定，「從頭到尾，柯文哲透過黃珊珊、張顯耀、蔡增家等人，就是想要成為『中共支持的人』」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，黃國昌強調，民眾黨的立場向來非常清楚，就是以台灣為名、以民眾為本，捍衛台灣的民主自由法治，還有人民的生活方式，但是兩岸不要搞到兵凶戰危，政府要做好彼此之間的溝通，相信這是全體人民共同的期待。

張顯耀辦公室昨發聲明，駁斥報導並非事實。張顯耀表示，報導提及「銜義聯集團創辦人之命知會某訊息」完全不實在，而所謂「與大陸高層會面，確認大陸正面看待柯主席的態度」亦非事實。他任職於義联集團，近年來赴陸僅處理集團在陸投資事宜。

民眾黨發言人吳怡萱則說，媒體繼續用無關的內容、無法確定來源為何的簡訊，趁柯文哲無法為自身辯駁，想要用報導抹紅摧毀其人設，「對於這種緊抱著執政黨大腿、變成執政黨打擊政敵的工具，台灣民眾黨深表遺憾」。

民眾黨 柯文哲 黃國昌

上一則

平鑫濤前妻林婉珍辭世 曾出書控瓊瑤奪夫 世紀三角戀隨風而逝

下一則

被爆共用美魔女小三 成大副校長、台大教授愛家形象毀

延伸閱讀

黃珊珊被曝向柯請命「我找國台辦聊聊」已出國未現身立院

黃珊珊被曝向柯請命「我找國台辦聊聊」已出國未現身立院
遭爆牽線柯文哲直通習近平辦公室 張顯耀駁斥

遭爆牽線柯文哲直通習近平辦公室 張顯耀駁斥
反罷免 黃國昌推「掃除綠衛兵」挺罷免 逾200名作家連署

反罷免 黃國昌推「掃除綠衛兵」挺罷免 逾200名作家連署
民眾黨黨魁之爭 黃國昌蔡壁如砲口對賴

民眾黨黨魁之爭 黃國昌蔡壁如砲口對賴

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚