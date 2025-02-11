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下一步政黨領袖會議？ 潘孟安：看未來狀況決定

台灣新聞組／台北11日電
賴清德總統10日召集五院院長在總統府會商國政；總統府秘書長潘孟安（後中）、副秘書長張惇涵（後左）、發言人郭雅慧（後右）傍晚出席會後記者會，回應媒體提問。（中央社）
賴清德總統10日召集五院院長在總統府會商國政；總統府秘書長潘孟安（後中）、副秘書長張惇涵（後左）、發言人郭雅慧（後右）傍晚出席會後記者會，回應媒體提問。（中央社）

賴清德總統昨天邀約五院院長及代表在總統府共商國政，媒體在會後記者會詢問，是否會有政黨領袖會議？總統府秘書長潘孟安表示，看未來狀況做決定。

潘孟安補充說，會中並未討論到賴總統以黨主席身分，邀請在野黨領袖會談事宜。總統作為憲政守護者，以憲政優先，先就五院的狀況來處理。

至於這場共商國政，是不是憲法職權所賦予總統的「院際協調」？潘孟安表示，賴總統在開場時就說，依據憲法職權召集五院共商國政；實際上，無論是憲法第44條或中華民國憲法賦予總統的職責，這些都是責無旁貸，大家的出發點是共商國政，不一定要局限在某種方式，也不用過多解讀。

學者普遍認為這是好的開始，但真正要解決問題，無法光靠此憲政制度。文化大學廣告系教授鈕則勳建議，若要為下次溝通鋪墊，賴總統應展現誠意，例如邀請在野黨主席溝通，或安排國是會議。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，賴總統出面召集五院會商，當然是一個好的開始，但也只是一個好的起手式，未來是否真能回歸憲政精神，關鍵就在立法院刪減總預算案，行政院能否正面看待，體認立法院本來就是負責為預算把關；還是綠營仍會繼續以此為由發動大罷免。如果政府體制說一套，政黨或外圍做一套，五院會商的成效恐有限。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所教授曲兆祥指出，民主政治核心是妥協，現在所有政黨都不願妥協，才會出現僵局，通常這種情況下，還是要由當家的民進黨先讓一小步，相信在野黨也會有所退讓，希望隔兩天，朝野能再實質討論。

鈕則勳認為，府方所提的三點結論沒有新意，焦點仍在總預算上，韓國瑜雖允諾會把意見待會去朝野協商討論，但要藍白退讓，凸顯自己理虧，更會變成綠軍操作罷免的正當性，會有形象風險；此次會商仍讓外界感覺是針對總預算「有計畫地合圍立院」，目的是要把罷免責任推給總預算卡關。

預算 罷免 中華民國

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