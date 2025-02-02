我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

柯建銘喊開工日送罷免連署書 徐巧芯酸他是國民黨寶貝

記者楊正海／台北2日電
台北市長蔣萬安(左三)到台北市松山慈祐宮新春祈福參拜，同框立委徐巧芯(左一)。（圖／北市府提供）
台北市長蔣萬安(左三)到台北市松山慈祐宮新春祈福參拜，同框立委徐巧芯(左一)。（圖／北市府提供）

立法院新任立委就職滿一年，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊出「大罷免」並預告將在3日開工日送出罷免藍委的提案連署書，並頻頻在臉書對藍、白開火。對此，國民黨立委徐巧芯上午受訪反酸柯建銘「越說越好」，柯建銘是「國民黨的寶貝」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話2月3日開議那天，全台罷免野火燎原。（本報資料照片...
民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話2月3日開議那天，全台罷免野火燎原。（本報資料照片）

柯建銘昨在臉書發文指出，「搶救台灣倒數第三天，台灣人可以不急嗎？」他強調，國家安全是總統的天職，而根據「國安三法」及憲法規定，總統有決定國家安全重大方針的權力。並回憶起 2013年「9月政爭」指真正違憲的總統其實是前總統馬英九。

對於柯建銘頻頻在臉書發文，徐巧芯上午與台北市長蔣萬安到松山霞海城隍廟新春祈福參拜受訪，她指出，柯建銘說越多越好，柯建銘是國民黨的寶貝，所以希望他每天都出來開記者會，一定要讓他繼續能夠當總召。

針對大罷免，徐巧芯說，南松山、信義的鄉親都對她非常的支持，今天很多鄉親在現場幫她加油，這才是真實的民意，透過這些走春的活動，可以讓大家看到地方上真實的民意是什麼，她也尊重罷免團體，可是最重要的是，鄉親對市政建設，還有跟台北市的密切合作，是否能夠提供更好的一些福利，以及未來長遠的發展。

柯建銘 罷免 國民黨

上一則

中國持續施壓 南非要求台灣代表處3月底遷出首都

下一則

日媒封「次世代領袖」 台中市長盧秀燕透露訪日計畫

延伸閱讀

賴清德籲別被統戰 在野促勿撕裂台灣

賴清德籲別被統戰 在野促勿撕裂台灣
朝野對抗升溫 柯建銘放話開議前弄齊罷免書

朝野對抗升溫 柯建銘放話開議前弄齊罷免書
翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生

翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生
柯建銘：大法官人數不足 憲訴法不能釋憲

柯建銘：大法官人數不足 憲訴法不能釋憲

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」