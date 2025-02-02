柯建銘喊開工日送罷免連署書 徐巧芯酸他是國民黨寶貝

台北市長蔣萬安(左三)到台北市松山慈祐宮新春祈福參拜，同框立委徐巧芯(左一)。（圖／北市府提供）

立法院新任立委就職滿一年，民進黨立法院黨團總召柯建銘 喊出「大罷免 」並預告將在3日開工日送出罷免藍委的提案連署書，並頻頻在臉書對藍、白開火。對此，國民黨 立委徐巧芯上午受訪反酸柯建銘「越說越好」，柯建銘是「國民黨的寶貝」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話2月3日開議那天，全台罷免野火燎原。（本報資料照片）

柯建銘昨在臉書發文指出，「搶救台灣倒數第三天，台灣人可以不急嗎？」他強調，國家安全是總統的天職，而根據「國安三法」及憲法規定，總統有決定國家安全重大方針的權力。並回憶起 2013年「9月政爭」指真正違憲的總統其實是前總統馬英九。

對於柯建銘頻頻在臉書發文，徐巧芯上午與台北市長蔣萬安到松山霞海城隍廟新春祈福參拜受訪，她指出，柯建銘說越多越好，柯建銘是國民黨的寶貝，所以希望他每天都出來開記者會，一定要讓他繼續能夠當總召。

針對大罷免，徐巧芯說，南松山、信義的鄉親都對她非常的支持，今天很多鄉親在現場幫她加油，這才是真實的民意，透過這些走春的活動，可以讓大家看到地方上真實的民意是什麼，她也尊重罷免團體，可是最重要的是，鄉親對市政建設，還有跟台北市的密切合作，是否能夠提供更好的一些福利，以及未來長遠的發展。