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全台罷免連署 拚春節開工後1階送件 藍綠大咖忙護小雞

台灣新聞組／台北1日電
罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體「走投無陸」表示，近日連署反應熱烈。(圖／罷免團體「走投無陸」提供)
罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體「走投無陸」表示，近日連署反應熱烈。(圖／罷免團體「走投無陸」提供)

全台罷免立委行動持續延燒，各地罷免團體持續連署，矛頭指向國民黨立委葉元之、王鴻薇、徐巧芯等人，國民黨青年也發動反制，宣布罷免民進黨立委吳思瑤與吳沛憶「意向書」已突破一階段門檻，雙方較勁意味十足，都力拚春節開工後送交第一階段提議書。

本屆立委2月1日就職滿一年，各地罷免團體如火如荼罷免立委，這個年顯得不平靜。其中新北板橋為頭號戰區，罷免新北板橋葉元之團體「板橋大刪元」在春節連假期間衝刺罷免；板橋也有民團發起罷免綠委張宏陸反制。台北市也是罷免一級熱區，公民團體對國民黨多個台北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆發起罷免行動。

國民黨發起反制也鎖定台北市綠委，藍營青年滿志剛、賴苡任、陳冠安、劉思吟組成的「罷吳四騎士」表示，罷免吳思瑤與吳沛憶意向書均達標，接下來將到中正萬華、士林北投的市場、宮廟擺攤以及塞信箱。

罷免團體還鎖定台中市長盧秀燕本命區，台中市公民團體發起罷免六名藍委，目前市區的廖偉翔、羅廷瑋及羅健豪多個月前就已發動，一階已經達標。另據了解，有台中公民團體也鎖定台中市綠委蔡其昌、何欣純，上周才開始發動，目前持續衝刺中。

面對全台罷免潮，國民黨團首席副書記長王鴻薇批，民進黨發動大罷免實則想一箭雙雕，一方面剷除國民黨在立院的席位，另一方面又想提前布局2026年地方選舉，他們不會讓個別立委落單，將會團結作戰，把大罷免視為2026年縣市首長的前哨戰。

藍綠大咖春節也忙著搶救小雞。立法院長韓國瑜現身葉元之增設服務處成立活動，而新北市長侯友宜在板橋拜廟行程也與葉元之同台；台中市長盧秀燕固守本命區，與羅廷瑋合體發放小紅包，用行動力挺小雞。

綠營方面，儘管賴清德總統仍定調要尊重公民自發行為，未有反制或倡議罷免的舉動，但民進黨立委吳沛憶、吳思瑤被藍營視為罷免標的，總統、副總統也在春節參拜行程中走訪兩人選區，被解讀是透過合體為黨籍立委打氣。

民進黨黨團總召柯建銘日前號召綠委成立服務站，收集全國各地罷免書，柯建銘指出，民進黨基於尊重民意，只是當後盾，「做代收代付的工作」，不是在第一線喊說要全面大罷免，反觀國民黨才是從政黨角度發動，「全天下有強盜在罷免警察嗎？」

罷免板橋東區國民黨立委葉元之的公民團體於捷運板橋站周邊宣傳，有民眾騎機車來簽署罷...
罷免板橋東區國民黨立委葉元之的公民團體於捷運板橋站周邊宣傳，有民眾騎機車來簽署罷免書。(記者曾原信／攝影)

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