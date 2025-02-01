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前部會首長迷薩克斯風 陳世圯、林享能樂當街頭藝人

記者陳舜協／台北1日電
林享能（左）、陳世圯（右）2020年應邀到工商建研會理事長交接典禮上演出，這是兩人首次同台。(記者陳舜協／翻攝)
林享能（左）、陳世圯（右）2020年應邀到工商建研會理事長交接典禮上演出，這是兩人首次同台。(記者陳舜協／翻攝)

交通部前代理部長陳世圯、前農委會（農業部前身）主委林享能退休後「不務正業」，竟然當起街頭藝人。兩人為高中同學，退休後結伴考取街頭藝人證照，在街上、公園表演，他們笑稱自己是「最資深的街頭藝人」。

去年底，陳世圯才辦完一場個人公益音樂會，只見他時而獨奏、時而伴奏，手中薩克斯風依角色不同，換成中音、次中音或高音薩克斯風，長達一個半小時間站在台上，與他搭配演出的北市中正社大薩克斯風班的學員平均年齡超過68歲，完全符合音樂會主題「追求樂齡健康的人生」。

五年來，陳世圯堅持到中正社大上課，「我是班上年齡最大的，第二大的，比我小18歲，但連我都可以。」他希望打破世俗對「高齡者」刻板印象及自我設限，也成立「名聲樂團」，盼讓更多人看見這些人的「忘齡演出」，鼓勵大家突破年齡限制，過健康的生活、做自己想做的事。

當初為何要考街頭藝人證照？陳世圯、林享能異口同聲說：「因為想要在街上、在公園，想要吹薩克斯風就吹，隨時得到掌聲、快樂呀！」

林享能說，他老婆曾因低血壓陷入昏迷，記憶力有些缺損，他盡量留在家裡陪老婆，彈彈電子琴、唱唱歌。他每天清晨推著坐著輪椅的老婆，帶著薩克斯風到大安森林公園散步，興之所至找個地方坐下來就吹奏起來，「如果有人覺得吵，我就可以拿出街頭藝人證件，證明我有資格表演」。

陳世圯說，自己不但在台灣各地演奏薩克斯風，還奏到日本去了，有次在東京某個公園內，隨心所欲的吹奏「榕樹下」等幾首改編自日本演歌的台語歌曲，還引來兩、三個日本樂齡婦人一路追問。

日本 退休 農業部

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