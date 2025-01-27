為罷免添柴火？卓榮泰嗆倒閣 藍批不如直接辭職

行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

台灣立法院通過史上最高中央政府總預算 ，行政院長卓榮泰 卻認為刪凍過多，除提出覆議，也嗆聲「希望藍白敢倒閣」，被質疑為大罷免添柴火。

本報系聯合報報導，行政院民國114年（2025年）總預算編列3兆1325億元（台幣，下同，約950.7億美元），立院刪除包括補貼台電1000億元在內的2075億元，通過總預算2兆9250億元創史上新高，但行政院各部會卻紛紛「喊窮」，聲稱刪凍預算已犧牲民眾權益與福利，甚至恐讓機關運作停擺，雖被國民黨 及民眾黨質疑造謠，但府院質疑在野黨報復性刪減預算的言論不減。

卓榮泰日前接受網路節目專訪的內容26日播出，他說，每次表決就是「62對51（指在野黨與執政黨的立委席次差距）」，立院113席立委中，就是由那11席在主導國家走向，「這是非常危險的」。

主持人黃暐瀚指出，若倒閣能解決朝野對抗問題，院長願意下台？卓榮泰表示「我願意啊」；黃追問如果倒閣後國會改選，到時民進黨立委席次還是沒過半呢？卓榮泰說，那就是民進黨對不起自己，對不起國家，代表努力不夠，不然不會陷入今天這個狀況。

卓榮泰表示，藍白一定不敢倒閣，「但是我希望他們敢」，好多國民黨立委都叫他下台，「不必叫阿，你們可以做阿，你們就再瀟灑一次，再提個案，一提案就會過」。

卓榮泰說，若國會真的改選，民進黨會衝刺改變國會生態，未來行政人員不必再面對這樣的國會結構。他強調，自己不是認為永遠一黨獨大是好的，但國會若無法合理討論事情，再多政黨也沒用。

另據中國時報報導，國民黨立委李彥秀痛批，卓榮泰如果真的做得這麼痛苦，真的這麼想倒閣，直接請辭，才是政務官應有的擔當。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇以總統府資政謝長廷為例表示，謝長廷任閣揆時，曾因總預算案覆議失敗而下台，行政院長卓榮泰做不做得到？

民眾黨團總召黃國昌也直言，民進黨不想接受民主監督，選不贏就翻桌，毫無民主素養，若要重選，就請只有40％民意的賴清德先辭職，一起重選。他要卓榮泰別只會耍嘴皮子，成天跟國會嗆聲，請先學會尊重民意，別正事不幹，執政成績蒼白，只會覆議與釋憲。