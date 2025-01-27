我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

為罷免添柴火？卓榮泰嗆倒閣 藍批不如直接辭職

台灣新聞組／台北27日電
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

台灣立法院通過史上最高中央政府總預算，行政院長卓榮泰卻認為刪凍過多，除提出覆議，也嗆聲「希望藍白敢倒閣」，被質疑為大罷免添柴火。

本報系聯合報報導，行政院民國114年（2025年）總預算編列3兆1325億元（台幣，下同，約950.7億美元），立院刪除包括補貼台電1000億元在內的2075億元，通過總預算2兆9250億元創史上新高，但行政院各部會卻紛紛「喊窮」，聲稱刪凍預算已犧牲民眾權益與福利，甚至恐讓機關運作停擺，雖被國民黨及民眾黨質疑造謠，但府院質疑在野黨報復性刪減預算的言論不減。

卓榮泰日前接受網路節目專訪的內容26日播出，他說，每次表決就是「62對51（指在野黨與執政黨的立委席次差距）」，立院113席立委中，就是由那11席在主導國家走向，「這是非常危險的」。

主持人黃暐瀚指出，若倒閣能解決朝野對抗問題，院長願意下台？卓榮泰表示「我願意啊」；黃追問如果倒閣後國會改選，到時民進黨立委席次還是沒過半呢？卓榮泰說，那就是民進黨對不起自己，對不起國家，代表努力不夠，不然不會陷入今天這個狀況。

卓榮泰表示，藍白一定不敢倒閣，「但是我希望他們敢」，好多國民黨立委都叫他下台，「不必叫阿，你們可以做阿，你們就再瀟灑一次，再提個案，一提案就會過」。

卓榮泰說，若國會真的改選，民進黨會衝刺改變國會生態，未來行政人員不必再面對這樣的國會結構。他強調，自己不是認為永遠一黨獨大是好的，但國會若無法合理討論事情，再多政黨也沒用。

另據中國時報報導，國民黨立委李彥秀痛批，卓榮泰如果真的做得這麼痛苦，真的這麼想倒閣，直接請辭，才是政務官應有的擔當。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇以總統府資政謝長廷為例表示，謝長廷任閣揆時，曾因總預算案覆議失敗而下台，行政院長卓榮泰做不做得到？

民眾黨團總召黃國昌也直言，民進黨不想接受民主監督，選不贏就翻桌，毫無民主素養，若要重選，就請只有40％民意的賴清德先辭職，一起重選。他要卓榮泰別只會耍嘴皮子，成天跟國會嗆聲，請先學會尊重民意，別正事不幹，執政成績蒼白，只會覆議與釋憲。

卓榮泰 預算 國民黨

上一則

藍委支持購美防禦性武器 綠委指凍刪國防預算「甩川普耳光」

延伸閱讀

若倒閣能解朝野僵局 卓揆喊「我願意」：怕國民黨不敢

若倒閣能解朝野僵局 卓揆喊「我願意」：怕國民黨不敢
選罷法將覆議 白：若再被否決 卓榮泰該下台

選罷法將覆議 白：若再被否決 卓榮泰該下台
總預算爭議 王鴻薇：卓榮泰點名部會攻擊藍白

總預算爭議 王鴻薇：卓榮泰點名部會攻擊藍白
選罷法修正 立院送案 政院加開臨會通過覆議案

選罷法修正 立院送案 政院加開臨會通過覆議案

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅