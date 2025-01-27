新聞評論／府院用「該死的謊言」帶頭情勒 搞國家級詐騙

立法院21日三讀通過處理民國114年度中央政府總預算案。（本報資料照片）

西方有句俗諺：「世上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字」；民進黨 用似是而非的數字包裝謊言和該死的謊言，府院帶頭造謠情勒、激化仇恨值。賴政府坐擁史上最高的近3兆元（台幣，下同，約910.5億美元）預算 ，總統府竟稱沒水沒電、廁所不能用，行政院也請不起手語老師，經濟部關不了防洪水門，國防部更暗示潛艦無人機都不能動了，台灣彷彿癱瘓成第三世界國家。賴政府不僅說著謊言，而且說著該死的謊言；一手欺壓弱勢、煽動大罷免 ，另一手也將民主進步推進歷史灰燼。

民國114年度中央政府總預算原編列3兆1325億元，立法院刪減2075億元後，總預算仍創史上新高，但各部會全面哭窮，誇張到從廁所到國安都受影響。其中，總統府預算編列3億5000多萬元，藍白將總統府國務機要費刪1000萬元、凍結2000萬元，總統府秘書長潘孟安竟向府內同仁發道歉信，因為無法發放春節犒賞禮金；副秘書長何志偉也留言，擔心外賓造訪總統府時沒水沒電，連洗手間都不能用。

總統府廁所不能沖水，太過矯情的劇本，恐連非洲國家都難以想像。事實上，總統府預算遭減列3905萬元，僅占約1成；而遭凍結的預算，只要向立院報告經同意即可解凍，並非民進黨恐嚇的百廢待舉慘況。藍委更揭露，今年春節禮金是去年預算審查的結果，跟預算刪凍完全無關，潘孟安「用清朝劍斬明朝官」，總統府加入造謠行列，只是企圖罷免藍委。但總統府說謊已是民主恥辱，何況是煽動大罷免的該死謊言。

行政院的謊言同樣該死。閣揆卓榮泰四度親上火線，危言聳聽稱藍白毀滅國家，行政院破天荒在直播字幕打上黑幕，附註「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，行政院發言人李慧芝還當場向聽障朋友致歉。但這根本是挾持弱勢的該死謊言，其心可鄙、其行可惡。

行政院記者會以往會聘請兩位手語翻譯員，「114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已決標，金額為71萬餘元。民進黨政府文宣費大筆流向綠媒、網軍側翼和黑熊學院，卻狠砍弱勢微薄資源。北市社會局就說明，中央部會預算科目可以流用，如果服務聽障重要，可以勻支其他費用；北市並歡迎政院申請免費服務，卓揆不覺羞愧嗎？

府院帶頭造謠情勒，各部會如何不賣力瘋狂演出？多數單位預算刪後還比去年增加，仍須裝窮賣慘表態。除經濟部、國防部外，農業部說老農津貼沒了，數位部說無法上網買車票了，財政部說少了360萬個雲端發票獎，交通部說員工須遠端上班，領務局說辦護照吃緊，連監察院都說沒電腦不知怎麼辦。公視預算被刪2300萬元，也被渲染成藍白要毀滅公廣集團，但賴清德總統擔任立委時也一度不解凍公視預算，坐實「綠能你不能」。

藍白刪預算，民進黨就報復性耍廢。賴總統說，「國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房」。但賴政府拿著史上最高預算，還讓國家成為無油可動的車、讓廚房沒有水電瓦斯可炊煮，該問的是，油水都被誰吃光了？如果不會開車，就該換駕駛！

故總統蔣經國曾訓示，「告訴民眾，瞭解政府做些什麼；反映民情，希望政府做些什麼」，這段話如今仍高掛在行政院新聞中心記者會講台兩側，府院大官應捫心自問到底做到多少？賴政府用假數字愚民、情勒，還借刀砍弱勢，添油加醋煽動大罷免。這種國家級詐騙，正是民主崩壞的始作俑者。（轉載自聯合報社論）