總預算爭議 王鴻薇：卓榮泰點名部會攻擊藍白

國民黨書記長林思銘（左）與首席副書記長王鴻薇日前告發政院各部會等造謠、抹黑國民黨刪總預算。（本報資料照片）

總預算 案爭議不休，在政院帶頭下，各部會連日極力哭窮賣慘，國民黨 立委王鴻薇爆料指行政院長卓榮泰22日一一點名沒有拍片的部會，要求必須拍片攻擊藍白，對此，行政院發言人李慧芝表示，完全沒有指控的內容。

本報系聯合報報導，農業部 長陳駿季前天拍影片，質疑在野黨刪預算是不希望台灣農產品行銷國際等。據了解，陳駿季還下令要求轄下所有單位臉書粉專轉發該影片，讓事務單位捲入政治鬥爭，更被質疑行政不中立。

對此，農業部強調，捍衛農業部預算、轉發官網訊息是公務也是責任。

藍委前天前往報案，指行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符，疑涉嫌違反社維法，散布謠言。不料當晚陳駿季即在農業部臉書專頁上拍片發文，強調農業部並未造謠，還提到藍白立委刪除了六成國外旅費、兩成國內旅費，「難道在野黨不希望農產品行銷國際」、「難道在野黨不希望同仁到產地輔導農民嗎？」昨天上午更由三位次長輪番上陣拍影片。

不過，影片底下留言卻幾乎一面倒，網友紛紛留言表示，超思蛋到現在都還辦不出來，「浪費了多少錢都沒吭聲，預算被刪就跳出來拍影片」，紛紛要求「買蛋錢先吐出來」。且農業部今年預算還較去年多出82億台幣（約2.5億美元）。

據了解，陳駿季甚至下令要求農業部所屬局署轉發影片，從前晚開始，農業部所屬三級機關粉專陸續分享。此舉讓不少公務員相當無奈，認為三級機關是事務單位，應該謹守行政中立，卻被迫捲入政治鬥爭，把各所屬粉專當成傳聲筒，「這種作法是史上前所未有」。

熟知農業部事務人士透露，農業部內部對近來大肆宣傳預算遭刪頗有微辭，正本之道是設法調整、彌補，讓機關業務得以繼續推動，而非花時間拍影片、發新聞稿罵在野黨、哭窮、情勒。

台北中國時報報導，中央政府總預算三讀後，行政院屢開記者會痛批在野黨亂刪預算，多位部會首長也發短影片助攻。國民黨立委王鴻薇24日爆料，行政院長卓榮泰在預算審查前，就要求部長別跟在野黨立委溝通，23日行政院會時，卓更要求未拍影片的部會公開回應、「攻擊藍白」；但行政院駁斥，院長只是替部會打氣慰勉，而拍片、做圖卡是因為要解釋預算遭刪減恐會造成的民生衝擊。